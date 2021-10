Napoli-Torino, la frecciata di Spalletti che ha infilzato Juric

La frecciata di Spalletti nei confronti di Juric è arrivata subito dopo il gol decisivo firmato da Osimhen.

Ottava vittoria di fila per il Napoli che piega il Torino, seppure solo nel finale e al termine di una partita più ostica di quanto molti avevano preventivato alla vigilia. Tanto che subito dopo il gol di Osimhen c’è stato uno screzio tra i due allenatori in panchina.

La frecciata di Spalletti contro Juric

“Ora non vi garba, eh?” ha chiesto ironicamente Spalletti a Juric quando il tecnico granata si lamentava per il tempo perso da Ospina al momento di rimettere in gioco il pallone. Ovvio il riferimento a quello che era successo per tutta la partita, con i granata che hanno adottato la stessa tattica ostruzionistica nel tentativo di portare a Torino almeno un punto prezioso.

Miglior difesa e secondo attacco della Serie A

Alla fine però a spuntarla è stato ancora una volta il Napoli, capace di restare in vetta alla classifica a punteggio pieno con la migliore difesa (solo tre i gol subiti in 8 partite) e il secondo attacco della Serie A con 19 gol realizzati. Numeri da capolista, appunto. E con pieno merito. Numeri che permettono al Napoli di tenere a distanza il Milan e allungare sull’Inter, sconfitta dalla Lazio. Mentre la Roma si allontana dopo il ko subito contro la Juve.

Insigne sbaglia (ancora), Osimhen no

Stavolta quindi Juric torna a casa sorseggiando l’amaro calice della sconfitta mentre a fare festa sono i tifosi azzurri. Per il Napoli l’ennesima dimostrazione di forza da parte di un gruppo capace di superare gli ostacoli: dal rigore sbagliato da Insigne (il terzo stagionale) al gol annullato dal VAR per fuorigioco. A togliere le castagne dal fuoco a Spalletti ci ha pensato il solito Osimhen, già autore di cinque goal in campionato a cui si aggiungono le tre reti in Europa League. Il Napoli ha trovato un nuovo bomber.