Milik segna e non dimentica il passato: spuntano i complimenti al Napoli

Milik è tornato al goal col Marsiglia nel 4-1 inflitto al Lorient: dopo la vittoria si è complimentato col Napoli per l’ottimo avvio.

Digiuno terminato per Arkadiusz Milik, reduce dal rientro dopo lo stop causato da un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori fino a tre settimane fa: l’attaccante polacco ha messo la sua firma nel rotondo 4-1 del Marsiglia sul Lorient nell’ultimo turno di Ligue 1, trovando così la prima gioia stagionale dopo essere rimasto a secco contro il Galatasaray in Europa League e i campioni transalpini in carica del Lille.

Una rete che sa di liberazione, divenuta un po’ a sorpresa l’occasione giusta per complimentarsi con la sua ex squadra: in una Instagram Story, Milik ha pubblicato la foto della sua rete e ha notato sugli spalti la presenza di un tifoso con addosso la tuta del Napoli – evidenziato rigorosamente in azzurro -, cogliendo dunque la palla al balzo per congratularsi con il suo passato per il filotto di vittorie in campionato nonostante le ruggini relative al burrascoso addio: “Complimenti anche al Napoli… 8 su 8“.

#Milik segna davanti a un tifoso dell’OM che indossa una tuta del #Napoli… E Arek ne approfitta per mandare un messaggio al suo ex club pic.twitter.com/pNTaTiTOWK — Mirko Calemme (@mirkocalemme) October 18, 2021

Milik non dimentica il Napoli: ‘ritrovo’ in Europa League?

La tormentata trattativa per la cessione non ha intaccato i sentimenti di Milik per il Napoli, rimasto nel suo cuore per l’affetto mostratogli dai tifosi durante l’avventura partenopea: magari sarebbe potuta finire diversamente, con un lieto fine ad edulcorare la pillola, ma quei quattro anni e mezzo non possono piombare nel dimenticatoio da un momento all’altro. Chissà che Milik non riesca ad incrociare il Napoli in Europa League dopo la fase a gironi: in quel caso non ci sarà spazio per i complimenti, ma solo per una sana lotta agonistica tra due ex innamorati che un tempo si volevano un bene dell’anima.