Napoli, Milan e Inter: il calendario fino alla sosta di Natale

Napoli, Milan e Inter: corsa a tre per lo scudetto, il calendario fino alla sosta di Natale. In mezzo anche uno scontro diretto.

La bella vittoria casalinga contro la Lazio dell’ex Sarri e la contemporanea sconfitta del Milan in casa col Sassuolo, ha permesso al Napoli di allungare momentaneamente in vetta alla classifica portandosi a +3 sui rossoneri. Tiene il passo però anche l’Inter che ha vinto a Venezia e resta così a -4 dalla testa della classifica.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La rinascita di Ciro nella notte di Diego

Napoli, Milan e Inter: il calendario

Quella che va delineandosi, col crollo della Juventus e una Roma sempre a -10, sembra insomma una vera e propria corsa a tre se non per lo scudetto almeno per il titolo d’inverno. E da qui a Natale il quadro potrebbe essere ancora più chiaro. Si parte col turno infrasettimanale in cui il Napoli farà visita al Sassuolo, mentre Milan e Inter saranno impegnati rispettivamente contro Genoa in trasferta e Spezia in casa. Nel prossimo week-end invece turno sulla carta favorevole al Milan che ospiterà la Salernitana con l’Inter impegnata a Roma contro i giallorossi di Mourinho e il Napoli in casa contro la temibile Atalanta di Gasperini.

Lo snodo forse cruciale è però fissato domenica 19 dicembre quando a ‘San Siro’ si giocherà lo scontro diretto tra Milan e Napoli mentre l’Inter il venerdì precedente sarà di scena a Salerno. Una settimana prima i rossoneri faranno visita all’Udinese, mentre Napoli e Inter affronteranno in casa rispettivamente Empoli e Cagliari. Infine, nell’ultimo turno di campionato prima della sosta natalizia, la squadra di Spalletti ospiterà lo Spezia al ‘Diego Armando Maradona’, Inter in casa contro il Torino e Milan impegnato a Empoli. Il tutto in attesa del nuovo anno, quando alla ripresa sono fissati due big-match come Juventus-Napoli e Milan-Roma.