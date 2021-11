Napoli, Spalletti sorride: arriva un altro recupero fondamentale

By

In casa Napoli arriva un’altra buona notizia per Luciano Spalletti: un altro recupero fondamentale per il tecnico

Solo buone notizie per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli ha visto la sua squadra reagire sul campo alle prime critiche e difficoltà emerse nelle scorse settimane con un 4-0 sonoro e convincente alla Lazio. Una prestazione pazzesca, evidenziata dallo stesso allenatore nel postgara, con meriti ed elogi per tutti.

Una domenica da ricordare, nel segno di Diego Maradona e Dries Mertens. Nella settimana che porta prima al Sassuolo e poi all’Atalanta, però, Spalletti riceve un’altra ottima notizia. Matteo Politano, infatti, si è negativizzato e, come si legge sull’account ufficiale del profilo del club, “effettuerà oggi gli esami previsti dal protocollo” per poi aggregarsi “al gruppo nei prossimi giorni“.

Sarà quindi indisponibile con ogni probabilità per il turno infrasettimanale contro il Sassuolo, ma vi sono chance di rivederlo almeno in panchina sabato nel big match contro l’Atalanta.

LEGGI ANCHE >>> Mertens segna e Spalletti…L’esultanza del mister è sorprendente – VIDEO

Napoli, Politano negativo: in attesa di guarigione solo Zanoli

Un recupero importante quello di Politano, uno dei titolari nello schema tattico di Spalletti. L’esterno ex Inter è apprezzato anche per la sua abnegazione difensiva e l’alternanza con Lozano è uno dei punti di forza del Napoli.

Dopo Diego Demme – peraltro ieri sceso in campo nella seconda parte di gara – anche Politano si negativizza. Positivo al Covid resta, quindi, solo Alessandro Zanoli.

Gli indisponibili, in casa Napoli, continuano a diminuire e, dopo il recupero di Manolas e Malcuit, il terzino ieri è entrato nei minuti finali di gara, al momento ai box restano solo Anguissa, Ounas ed Osimhen, con l’algerino che dovrebbe rientrare in gruppo prossima settimana, considerato come abbia smaltito il problema che l’ha fermato e sia pronto a tornare.