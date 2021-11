Mertens segna e Spalletti…L’esultanza del mister è sorprendente – VIDEO

Luciano Spalletti ha esultato a modo suo al secondo gol personale di Mertens: la reazione del mister è diventata virale sul web.

L’aveva detto alla vigilia e così è stato. Spalletti in conferenza stampa aveva dichiarato che Mertens avrebbe potuto creare problemi, grazie alle sue caratteristiche tecniche e fisiche. E infatti, il belga non ha dato punti di riferimento e ha ammattito la difesa di Sarri, l’allenatore che l’ha reso bomber.

Il terzo gol siglato alla Lazio è a dir poco fantastico, ma è nelle corde del numero 14 azzurro. Già in passato ha disegnato traiettorie imprendibili per i portieri avversari, proprio come quella parabola che ha trafitto Reina sul suo palo più lontano.

Spalletti è impazzito al secondo gol di Mertens e la sua reazione è spettacolare: il mister resta senza parole.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, Spalletti sorride: arriva un altro recupero fondamentale

Spalletti senza parole al gol di Mertens: il suo gesto

Mentre l’intero stadio Maradona gioiva per l’ennesima rete del miglior marcatore del Napoli, il mister non ha proferito parola ma si è solo girato di spalle, esultando pacatamente, ma con un gesto eloquente. Spalletti ha festeggiato a modo suo al gol di Mertens, a testa bassa, avvolto nei suoi pensieri e con la mano a dire: “Che ne parliamo a fare…”

Giocate di questo lasciano senza parole persino uno come Luciano, tra gli allenatori più loquaci del campionato italiano. Ma in effetti, il golazo del belga è un’opera d’arte. E quando si sta di fronte ad un quadro, una scultura, un opera artistica in generale, bisogna solo contemplare e godersi il momento fino in fondo. Proprio come Spalletti ha fatto con Mertens, sulla sua seconda rete-capolavoro. La reazione dell’allenatore del Napoli, ovviamente, è già diventata virale sui social.