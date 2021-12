Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: out Insigne, Politano non ancora al top. Emergenza piena per gli uomini di Spalletti

“Mancheranno il capitano e il comandante”. Nell’abituale conferenza stampa pre-partita, Luciano Spalletti ha confermato che oltre a Koulibaly e ai lungodegenti Anguissa e Osimhen mancherà anche Lorenzo Insigne, che con il Sassuolo ha accusato un indurimento al polpaccio. Non ci sarà il capitano e non ci sarà neppure Fabiàn Ruiz, anche lui non al top. Ecco perché la formazione che affronterà l’Atalanta sembra praticamente obbligata, o quasi. In porta confermatissimo David Ospina, in difesa con gli intoccabili Di Lorenzo e Mario Rui ci saranno al centro Rrahmani e Juan Jesus, visti i problemi di Manolas. Mediana da inventare con Demme non ancora al top ma che affiancherà Lobotka e Zielinski, apparsi invece in grande spolvero nelle ultime uscite. Nel reparto offensivo c’è qualche incognita in più. Matteo Politano non è ancora al meglio quindi a destra ci sarà Lozano e a sinistra spazio ad Elmas, ma attenzione anche alla carta Ounas, elogiato dal tecnico Spalletti in conferenza. Al centro dell’attacco lo straripante Dries Mertens di questi ultimi tempi, che dovrebbe indossare anche la fascia di capitano per la prima volta dal primo minuto.

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni

Ecco come Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini potrebbero schierare in campo le loro squadre per Napoli-Atalanta, gara valida per la 16° giornata di Serie A TIM in programma questa sera alle ore 20.45 allo stadio Maradona.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas (Ounas); Mertens. All. Spalletti

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, de Roon, Maehle; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini