Napoli ko con lo Spezia al ‘Maradona’: spunta un dato incredibile

Lo Spezia lo ha fatto di nuovo: espugnato il ‘Maradona’ di Napoli per la seconda volta di fila in campionato. Ma spicca un dato clamoroso.

Il Napoli chiude il 2021 nel modo peggiore, con una sconfitta davanti al proprio pubblico: al ‘Maradona’ è lo Spezia di Thiago Motta ad esultare e a infliggere il terzo ko consecutivo in casa agli azzurri, dopo quelli con Atalanta ed Empoli. Una caduta rovinosa che favorisce la fuga dell’Inter (ora prima con sette punti di vantaggio) e l’allungo del Milan, vittorioso al ‘Castellani’ dopo aver ceduto il passo proprio ai partenopei nel turno precedente.

Occasioni in serie, un salvataggio sulla linea, una traversa a tempo scaduto: c’è da dire che la fortuna non ha aiutato il Napoli contro una squadra che, consapevole della sua inferiorità, ha passato quasi tutto il tempo a difendersi senza poter affondare il colpo. Eppure alla fine il risultato parla chiaro, frutto di un evento più unico che raro: lo Spezia, infatti, ha vinto senza mai colpo ferire, ovvero con zero tiri in porta. Secondo quanto riportato da ‘Opta’, una simile circostanza non si era mai verificata dalla stagione 2004/05, cioè da quando è iniziata la raccolta dei dati statistici. Una beffa che ha le sembianze del colpo di testa di Juan Jesus, esaltato per la grande prova offerta a San Siro soltanto pochi giorni fa e ora ripiombato nell’oblio.

Napoli, la maledizione Spezia prosegue in campionato

‘Maradona’ stregato per il Napoli quando si tratta di affrontare lo Spezia in campionato: proprio come lo scorso 6 gennaio, quando gli ‘Aquilotti’ vinsero in rimonta per 1-2 replicando, in un certo qual modo, la prova ultra-difensiva di ieri e capitalizzando al massimo i pericoli creati alla porta di Ospina. In quella gara, però, i liguri riuscirono almeno a centrare lo specchio della porta per propri meriti e non per demeriti altrui, mostrando un’impronta di gioco più chiara e definita.

Una maledizione parzialmente interrotta nella scorsa edizione della Coppa Italia, col 4-2 azzurro di 22 giorni più tardi: risultato che ieri sarebbe stato perfetto per congedarsi dal 2021 e approcciare al nuovo anno con maggiore serenità.