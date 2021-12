Anguissa respinge la provocazione del tifoso: “Io non sono così”

Frank Anguissa respinge la provocazione del tifoso: l’accusa è grave, ma il centrocampista del Napoli non ci sta!

E’ arrivata una nuova batosta al Maradona. Una pesante sconfitta che pesa come un macigno sulle spalle dei calciatori del Napoli, perché restano fermi a 39 punti in classifica e vanificano un po’ quanto fatto a San Siro nello scontro diretto contro il Milan.

Nel match contro lo Spezia non si salva nessuno. Gli azzurri sono arrivati stanchi, spenti e poco lucidi alla 19a giornata di Serie A. Ora è tempo di ricaricare le pile per il girone di ritorno. Ma per le prime settimane, Spalletti dovrà fare a meno della spina dorsale della sua formazione titolare a causa della Coppa d’Africa. E proprio in merito al torneo continentale, Frank Anguissa respinge le accuse di un tifoso che al termine della partita prova a pungerlo senza successo.

Anguissa, che risposta al tifoso!

A seguito della sconfitta, Frank ha voluto postare un commento sul match disputato. Lo Spezia ha battuto il Napoli senza calciare in porta neanche una volta. E chiaro che neanche i calciatori sanno spiegarlo: “A volte il calcio è crudele e questa sera ne abbiamo avuto dimostrazione. Dovremo combattere fino alla fine – aggiunge il centrocampista del Camerun – Restiamo uniti perché insieme si vince e si perde. Vi auguro buone feste di Natale a voi e a tutte le vostre famiglie“.

Ma qualche tifoso, forse anche un po’ complottista, accusa Anguissa di scarso impegno: “Hai già la testa in Coppa d’Africa, sfortunatamente per noi“. Non si fa attendere la risposta del mediano azzurro, che da professionista non può accettare queste illazioni: “Io non sono così frate“. Bisognava dirlo, una volta e per tutte. Tante, troppe cose si sono dette e scritte su questa Coppa d’Africa. E Anguissa spegne questa inutile polemica via social. Ora per Frank qualche giorno di riposo, poi partirà per il Camerun, dove assieme ai suoi compagni giocherà in casa il torneo continentale. E chissà se l’aria di casa possa esaltarlo ancor di più.