Napoli, a gennaio il colpo tanto atteso: i due calciatori nel mirino di Giuntoli

Il Napoli ha individuato due calciatori da acquistare per il calciomercato invernale: quali sono i giocatori che cerca Giuntoli.

Il direttore sportivo del club partenopeo è a lavoro per migliorare la rosa e renderla super-competitiva da gennaio fino al termine della stagione. Nei mesi invernali, il Napoli perde alcuni calciatori a causa della Coppa d’Africa 2022 che si disputerà in Camerun e Spalletti ha bisogno sicuramente di qualche giocatore in più. Basti pensare che, a causa degli infortuni, ha potuto convocare solo 19 calciatori (compresi i tre portieri) per la sfida contro il Milan.

Insomma, incredibilmente la rosa è diventata corta e a gennaio lo sarà ancora di più. Dunque, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è pronto ad investire e regalare almeno un nuovo calciatore al tecnico. Nella prossima sessione di calciomercato può arrivare il colpo tanto atteso.

Leggi anche >>> Coppa d’Africa, Osimhen ‘spaventa’ il Napoli: ma c’è la svolta inattesa



Napoli, Giuntoli su Kurzawa e un ex Roma: i dettagli

Ad inizio stagione si è tanto parlato dell’assenza di un’alternativa a Mario Rui. Fortunatamente, le prestazioni del portoghese sono state ben al di sopra delle aspettative e quest’esigenza è andata a scemare nel corso delle settimane. Tuttavia, resta l’allarme, soprattutto perché in caso di un suo infortunio – come nell’ultimo match – Spalletti deve adattare un terzino destro al suo posto. In realtà, in rosa c’è Ghoulam, ma sembra essere ai margini del progetto partenopeo.

E così, dalla Francia sono sicuri: il club azzurro segue con interesse Kurzawa e Digne. Secondo Footmercato, Giuntoli vuole acquistare uno dei due sopra citati e regalare al Napoli un nuovo terzino sinistro che si possa giocare il posto con Mario Rui. Mentre il primo è stato completamente tagliato fuori dalla rosa di Pochettino (una sola presenza stagionale), l’ex Roma ha disputato con l’Everton 13 partite in Premier League. Insomma, i due calciatori francesi potrebbero ritrovare la propria rinascita con gli azzurri. Kurzawa è stato seguito già in passato dalla società partenopea, ma ora il Napoli potrebbe davvero fare sul serio.