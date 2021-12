Il 2021 del Napoli si chiude tra i rimpianti ma anche con fiducia verso un nuovo corso che potrebbe regalare grandi soddisfazioni.

Il 2021 sta per salutarci definitivamente lasciandosi dietro, un po’ come ogni anno, cose buone e altre decisamente meno. Non fa eccezione in tal senso il bilancio del Napoli, che quest’anno ha accarezzato traguardi importanti senza mai riuscire a centrarli ma allo stesso tempo sembra aver intrapreso una nuova strada che potrebbe regalare parecchie soddisfazioni.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Le 5 frasi di Spalletti che hanno esaltato i tifosi

Il 2021 del Napoli: rimpianti, sorrisi e un nuovo corso

Nei primi mesi dell’anno solare infatti sulla panchina azzurra c’era Gennaro Gattuso, chiamato a sostituire Ancelotti dal patron De Laurentiis. Dopo un’iniziale luna di miele però il rapporto tra il tecnico calabrese e la piazza si è incrinato, anche a causa di alcune cocenti delusioni come la sconfitta subita a gennaio in Supercoppa Italiana contro la non certo imbattibile Juventus di Pirlo e soprattutto il quarto posto sfumato proprio all’ultima giornata dello scorso campionato a causa del pareggio casalingo contro un Verona già salvo. Il tutto sempre a vantaggio dei bianconeri, capaci di operare il sorpasso al fotofinish ed estromettere così il Napoli dalla Champions League.

In mezzo, però, anche tante belle prestazioni e le basi di un progetto che adesso sta continuando sotto la guida di Luciano Spalletti. L’inizio della nuova stagione è stato a dir poco esaltante con le 8 vittorie di fila e il primato in classifica, un cammino solo in parte macchiato dai passaggi a vuoto delle ultime settimane causati anche dalle tante assenze. La sensazione, insomma, è che le fondamenta per costruire qualcosa di importante ci siano tutte. Per riuscirci, come sempre, serviranno lavoro e soprattutto pazienza. Dote questa spesso venuta meno in una piazza tanto appassionata quanto esigente. A volte fin troppo.

Dove il Napoli nel 2022 dovrà sicuramente fare meglio invece è l’Europa, considerato il cammino deludente dell’era Gattuso e quello quantomeno altalenante tenuto dalla squadra di Spalletti nella fase a gironi di Europa League tanto che il posto agli ottavi di finale andrà conquistato battendo il Barcellona. Impresa difficile ma non impossibile, a patto di rivedere la versione delle prime otto giornate di campionato e non la copia sbiadita delle ultime settimane.