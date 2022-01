UFFICIALE – Il Napoli ritrova un altro big, negativo al covid-19

Arriva un’ottima notizia per gli azzurri, a pochi minuti dall’importante match di Coppa Italia con la Fiorentina. Il Napoli ritrova un altro big, ora negativo al covid-19 e presto si ricongiungerà con i compagni di squadra, lo ha reso noto la società attraverso i propri canali social ufficiali.

Ancora un rientro in casa azzurra, a pochi minuti dal fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina arriva infatti l’annuncio della società. Un altro big del Napoli è risultato negativo al covid-19, e si riunirà presto al gruppo squadra: può sorridere ancora una volta Spalletti, grazie ai tanti rientri la rosa a disposizione è sempre più ampia, ed ora ritrova anche Mario Rui.

Ancora un negativo: il Napoli riabbraccia Mario Rui

Mario Rui è pronto per unirsi ad i compagni ed abbracciare Spalletti, che sta ritrovando sempre più uomini per affrontare questo importante momento stagionale. Ghoulam giocherà titolare contro la Fiorentina, timbrando per la terza volta consecutiva una presenza nei primi undici in campo. Il rientro di Mario Rui permetterà all’algerino di riposare, ed offrirà al tecnico un’arma in più per affrontare i prossimi impegni.

Leggi anche >>> Un dato fa sorridere Spalletti: svolta per il Napoli!

Il terzino portoghese, due assist all’attivo contro Udinese e Genoa, è stato costretto a saltare gli impegni con Juventus, Sampdoria e Fiorentina a causa della positività, ora fortunatamente alle spalle. Con molta probabilità scenderà in campo contro il Bologna, dando così a Spalletti meno grattacapi di formazione e qualche certezza in più.