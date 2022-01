Napoli, a febbraio ti giochi tutto: il tour de force azzurro

Il Napoli di Spalletti nel mese di febbraio capirà chi è veramente e a cosa può puntare. Dall’Inter al Barcellona, quanti big match

Venezia-Napoli il 6 febbraio, Napoli-Milan orientativamente il 6 marzo. In mezzo Lazio-Napoli e la doppia sfida col Barcellona oltre alle trasferte di Venezia e Cagliari. E poi, ovviamente, il big match con l’Inter al Maradona che può cambiare completamente la storia.

In un mese esatto il Napoli si gioca tutto: l’affascinante sfida di Europa League ma soprattutto le velleità di puntare davvero al bersaglio grosso, al netto delle dichiarazioni che ancora pongono il quarto posto come obiettivo minimo stagionale. Un momento verità dopo una sosta utile per ricaricare le batterie ma soprattutto per recuperare i reduci dalla Coppa D’Africa. Ora, rosa al completo, si affronta la seconda metà del campionato forti di un gennaio da primi della classe, con 10 punti in 4 partite. Prima di Napoli-Inter, però, c’è un doppio incrocio importante che non si può proprio fallire. Inter-Milan e Venezia-Napoli, occasione importante per gli azzurri di rosicchiare qualche altro punto a una delle due o a entrambe. Nel frattempo sarà importante guardarsi le spalle da Atalanta e Juventus, rinforzate sul mercato ma con calendari non esattamente agevoli. Un tour de force, con 7 partite in un mese in cui il Napoli deve blindare la corsa Champions, guardandosi alle spalle ma senza mai dimenticare di guardare avanti, dove c’è un’Inter che corre ma non è certo irraggiungibile.

Napoli, il calendario di febbraio

Tutti i match che il Napoli di Luciano Spalletti dovrà affrontare nel mese di febbraio tra Serie A ed Europa League:

Domenica 6 febbraio h 15.00: Venezia-Napoli

Sabato 12 febbraio h 18.00 Napoli-Inter

Giovedì 17 febbraio h 18.45: Barcellona-Napoli

Lunedì 21 febbraio h 19.00: Cagliari-Napoli

Giovedì 24 febbraio h 21.00 Napoli-Barcellona

Domenica 27 febbraio (h da definire) Lazio-Napoli