Cagliari-Napoli, Spalletti riflette: pronta la mossa per spiazzare Mazzarri

Il Napoli prepara la partita contro il Cagliari, ma Spalletti guarda anche alla sfida contro il Barcellona: la novità tattica che spiazza Mazzarri.

All’Unipol Domus non sarà una passeggiata. La rivalità tra le tifoserie è risaputa, il Cagliari ha bisogno di punti ma il Napoli ha molto da perdere. Soprattutto dopo la frenata del Milan a Salerno. Insomma, la squadra di Spalletti non può sbagliare nulla e deve conquistare i tre punti per agganciare i rossoneri in classifica e mettere pressione all’Inter.

Per questa sfida di campionato, però, il tecnico azzurro ha diverse assenze importanti, soprattutto a centrocampo. Anguissa, Politano, Lozano e Lobotka saranno certamente assenti, come dichiarato dall’allenatore in un’intervista radiofonica. Da valutare, invece, le condizioni di Fabian Ruiz uscito dal Camp Nou con diversi punti sul capo, dopo uno scontro di gioco. A centrocampo ci sarà Demme, questo è poco ma sicuro. Ma non sarà l’unica novità tattica dell’undici titolare che sfiderà i sardi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La ‘strana’ stagione di Insigne: c’è un dato che fa riflettere molto

Cagliari-Napoli, Spalletti non vuole rischiare? Pronta la novità tattica

E’ chiaro che il tecnico azzurro non vuole rischiare di perdere pedine fondamentali della sua rosa a pochi giorni dalla gara di ritorno contro il Barcellona, che varrà la possibilità di entrare agli ottavi di finale di Europa League.

Per questa ragione, Spalletti potrebbe proporre una novità tattica in Cagliari-Napoli, che spiazzerebbe anche l’allenatore avversario. Infatti, Victor Osimhen potrebbe non prender parte dal primo minuto della sfida contro i rossoblu ed esser risparmiato in vista della gara europea.

Dunque, scalpitano Dries Mertens e Petagna, che addirittura potrebbero giocare insieme titolari, nel caso in cui Spalletti decidesse di arretrare Zielinski in mediana assieme a Demme, e risparmiare anche Fabian Ruiz. Tutti i dubbi di formazione saranno sciolti solo nella mattinata della sfida contro il Cagliari.