Verso Napoli-Milan, il punto sugli infortunati: c’è un recupero importante

Napoli-Milan sarà un match chiave per lanciare definitivamente gli azzurri a caccia del sogno. Un recupero importante per Spalletti, il punto sugli infortunati

L’impresa del Napoli a Roma ha portato una scia di entusiasmo che serviva tanto, a una squadra reduce dal pareggio di Cagliari e dall’uscita dall’Europa League per mano del Barcellona. Una vittoria che serviva anche perché arriva in corrispondenza di una sfida che può essere la vera linea di confine della stagione, quel Napoli-Milan che fino a che l’Inter non recupererà la partita in meno sarà comunque uno scontro diretto per il primo posto in classifica. La vittoria a Roma certifica un aspetto importante della rosa a disposizione di Spalletti: il Napoli ha un undici all’altezza delle prime in classifica ma ha anche tante alternative, probabilmente anche più delle concorrenti.

Una rosa lunga che può diventare lunghissima una volta recuperati tutti gli indisponibili. Al momento sono infortunati Lozano, Anguissa, Malcuit e Tuanzebe. Ci vorrà ancora un po’, l’unico che potrebbe farcela a recuperare per Napoli-Milan è Anguissa, che però partirebbe dalla panchina. In campo dal primo minuto potrebbe esserci il primo degli indisponibili tornato a disposizione: Stanislav Lobotka, dieci minuti anche piuttosto brillanti all’Olimpico e un ruolo sempre più importante nelle gerarchie di Spalletti.

Napoli-Milan, dove vederla in tv e in streaming

Il big match della 28° giornata di Serie A TIM Napoli-Milan sarà visibile in esclusiva su DAZN, in streaming live o on demand. Ad accompagnarvi nella diretta ci sarà in telecronaca Pierluigi Pardo, affianco dal commento tecnico di Davide Marcolin. Il prepartita inizierà alle ore 20:15, per commentare le scelte ufficiali di Luciano Spalletti e Stefano Pioli e analizzare i temi della partita.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

In occasione di Napoli-Milan Luciano Spalletti potrebbe decidere di schierare lo stessa formazione vista in campo contro la Lazio, con unico dubbio a centrocampo tra Lobotka (appena rientrato dall’infortunio) e Diego Demme. Stesso dubbio anche per Pioli, che finalmente può riabbracciare Zlatan Ibrahimovic, rientrato dopo un problema muscolare che lo ha tenuto fuori dai giochi per più di un mese.

Ecco come potrebbero scendere in campo le formazioni di Napoli e Milan per il match della 28° giornata di Serie A TIM, in programma domenica 6 marzo 2022 alle ore 20.45:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen;

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.