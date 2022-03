Napoli, Spalletti è pronto: il tecnico ha deciso, pronta la mossa

In casa Napoli il tecnico Luciano Spalletti è pronto: l’allenatore di Certaldo ha preso la sua decisione, la mossa è pronta

Riflessioni ed analisi in corso a Castel Volturno dopo la sconfitta e la prestazione offerta contro il Milan. Luciano Spalletti non ha gradito la prova di alcuni suoi elementi chiave ed in vista del Verona starebbe pensando ad una mini rivoluzione, soprattutto dalla mediana in su.

Alcuni calciatori più di altri sono sembrati notevolmente affaticati, in difficoltà, ed il tecnico è pronto a ruotare gli uomini. D’altronde, ad eccezione di Malcuit, ma anche di Meret che si è procurato la frattura della seconda vertebra lombare, e di Juan Jesus ed Insigne alle prese con piccoli problemini, tutta la rosa è a disposizione, compreso Tuanzebe che ha svolto l’intera sessione con il gruppo.

Luciano Spalletti può quindi attingere a piene mani da un organico che mai come stavolta ha dimostrato di essere adeguato e ben fornito.

Fabian Ruiz, Politano e Zielinski non hanno convinto e lasciarli in panchina a tirare il fiato può essere salutare in vista dei prossimi impegni. Ma è anche un messaggio all’intera squadra: nessuno ha la titolarità assicurata, che va guadagnata ogni settimana.

Napoli, le possibili scelte in vista del Verona

Al posto dello spagnolo pronto a tornare dal 1’ Anguissa, mentre chance le avranno anche Ounas ed Elmas, tra i migliori contro la Lazio e pimpanti quando chiamati in causa domenica.

Ed occhio anche ad Insigne; il capitano, non al meglio, potrebbe osservare un turno di riposo con l’innesto di Lozano. Confermato, invece, Osimhen in attacco, proprio come Lobotka a centrocampo. La difesa, quella solita; davanti ad Ospina spazio per Rrahmani e Koulibaly al centro con Di Lorenzo e Mario Rui terzini. La gara di Verona è già fondamentale, il tempo dei passi falsi è finito.