“Napoli grande opzione”: spunta lui come sostituto di Insigne

“Napoli è una grande opzione”, le parole dell’agente dell’esterno non lasciano dubbi. Si candida per sostituire Insigne

Sostituire Lorenzo Insigne è ormai un tema già di attualità a Napoli. Il capitano volerà a Toronto alla fine della stagione ed il club azzurro avrà la necessità di trovare un rimpiazzo adeguato di un calciatore che ha comunque scritto pagine importanti della storia del club, diventando anche il numero 10 dell’Italia.

Chi può sostituire l’attuale capitano dei partenopei? Tanti i nomi accostati al club azzurro, soprattutto stranieri, calciatori di valore che potrebbero benissimo raccogliere l’eredità del numero 24. Tra questi anche Gerard Deulofeu, esterno dell’Udinese che ha sfidato la squadra di Luciano Spalletti proprio nell’ultimo turno di campionato, peraltro andando in rete.

Lo spagnolo non è certo un nome nuovo per il Napoli; già in passato, infatti, l’esterno è stato accostato alla società di Aurelio De Laurentiis. E’ stato lo stesso agente Alberto Botines ad ammetterlo ai microfoni di Radio Marte. “Non solo con Sarri ma anche nel 2020 c’è stata la chance di indossare la casacca degli azzurri. Con Giuntoli avemmo dei contatti ma non era il momento giusto, era reduce da un infortunio” ha ricordato.

L’agente di Deulofeu: “Napoli passo in avanti per lui”

“Gerard è in un buon momento, sta giocando al meglio per l’Udinese“, ha proseguito Botinas che ha detto la sua anche sull’ipotesi Napoli per lo spagnolo. “Per la sua carriera sarebbe un passo avanti la squadra azzurra” ha sostenuto, “nessuna possibilità va esclusa, potrebbe fare un salto importante nella prossima stagione” svelando la situazione contrattuale del suo assistito. “Con i Pozzo il rapporto è ottimo e con l’Udinese ha ancora un biennale“.

“Per statistiche nella cantera del Barcellona è stato più di Bojan e Messi il calciatore più importante” ha ricordato Botinas, ricordando anche l’infortunio che lo mise ko quando stava sul punto di esplodere. “Oggi per maturazione e lavoro tattico è la miglior versione di sempre” ha concluso sostenendo come il Napoli sarebbe un’opzione molto grande.

Deulofeu, per caratteristiche tecniche, è un esterno di attacco che può giocare sia sull’out destro che su quello mancino. In questa stagione ha disputato 25 gare con nove reti e due assist, per una media di un gol ogni 210′.