Atalanta, il calo è evidente: cosa succede ai nerazzurri nei big match

Il calo dell’Atalanta rispetto alla scorsa stagione è evidente: qual è il rendimento dei nerazzurri contro le big di Serie A.

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il Napoli scenderà in campo contro l’Atalanta e andrà a giocare al Gewiss Stadium. La formazione azzurra ha una serie di infortunati e calciatori squalificati che non potranno scendere in campo, ma potrà vantare ugualmente di una squadra competitiva.

Certamente mancheranno Rrahmani e Osimhen, capi saldi della rosa di Spalletti. Tuttavia, queste due assenze non dovranno essere una giustificazione: il Napoli non può fallire l’appuntamento contro l’Atalanta se vuole continuare a lottare per lo scudetto.

Inoltre, i ragazzi di Gasperini stanno soffrendo notevolmente in casa: l’andamento al Gewiss Stadium è tremendo, quasi da zona retrocessione. E nei big match sorge un problema.

Atalanta, il rendimento in casa e nei big match

Il prossimo avversario della formazione partenopea ha conquistato solo 4 vittorie tra le mura del proprio stadio. Sassuolo, Spezia, Venezia e Sampdoria: sono queste in ordine le vittime dell’Atalanta al Gewiss Stadium. Poi completano il quadro interno 6 pareggi e 4 sconfitte, di cui due nei big match.

Infatti, contro Milan e Roma, i nerazzurri sono caduti a Bergamo, fallendo due partite importanti. In realtà, l’andamento contro le prime quattro in classifica e i giallorossi (sesti e a pari punti con l’Atalanta) non è affatto incoraggiante. Nelle due sfide contro l’Inter, nonostante l’alta intensità, la squadra di Gasperini non è andata oltre il pareggio; contro i rossoneri hanno perso 2-3; nel doppio confronto con la Juve è arrivata una vittoria fuoricasa ed un pareggio al Gewiss Stadium; infine, due sconfitte con la Roma ed il successo al Maradona contro gli azzurri.

Il calo rispetto allo scorso anno è evidente, soprattutto per il rendimento di fronte al proprio pubblico. Non è un caso che l’Atalanta abbia conquistato ben 10 successi fuori casa: proprio lo stesso numero del Napoli.