Valzer dei portieri, la suggestione di Radio Marte: nome nuovo per il “12”

In casa Napoli sembra esplodere quasi in sordina il caso portieri. Una notizia inattesa potrebbe innescare un incredibile valzer.

Cosa succede nella porta del Napoli. Radio Marte rilancia una notizia che se confermata potrebbe rimescolare in tutti i sensi le carte in tavola dando il via ad un incredibile valzer dei portieri. Le voci si rincorrono ed il futuro sembra essere letteralmente stravolto da quelli che sembrava potessero essere gli iniziali piani societari. La voce insomma potrebbe cambiare tutto.

Radio Marte lancia una incredibile bomba di mercato, certo si parla di mercato in casa ma è pur sempre una notizia che in qualche modo andrebbe a condizionare gli scenari futuri. Secondo quanto riportato dall’emittente radiofonica infatti David Ospina sarebbe pronto a rinnovare il suo contratto con il Napoli, una eventualità che darebbe il via ad un obbligato valzer dei portieri.

Non è da escludere infatti, secondo Radio Marte l’eventualità che vedrebbe per l’appunto David Ospina rinnovare il proprio contratto con la Società Sportiva Calcio Napoli. Di conseguenza ci si troverebbe sempre secondo l’emittente radiofonica nella condizione di dover cedere Alex Meret in prestito per consentirgli di giocare da titolare in un’altra squadra. Come secondo, inoltre, si ipotizza l’arrivo di un giovane di ottimo livello come Vicario dell’Empoli. Il valzer insomma è servito.

Valzer dei portieri, la suggestione di Radio Marte: una spirale surreale per il post Ospina Meret al Napoli

La suggestione lanciata da Radio Marte è in effetti abbastanza forte ed anche in qualche modo complessa. Il valzer dei portieri in casa azzurra di cui sopra potrebbe certo avere senso ma darebbe a sua volta il via ad una sorta di surreale vortice in cui Alex Meret al limite della scadenza di contratto si ritroverebbe a giocare lontano da Napoli, con u nuovo “12” da cercare. Complicato insomma.

A quel punto quindi, dando per possibile la notizia di cui sopra ci si ritroverebbe con un portiere titolare come Ospina ed un altro in ogni caso da acquistare, che certo potrebbe essere Vicario, perchè no, ma lasciando andare praticamente via per niente Meret. Tra l’atro andrebbero inoltre considerate le presenze degli altri te portieri presenti in casa Napoli, Idasiak, Contini e Marfella. Il valzer insomma sarebbe suggestivo certo, ma quanto conveniente?