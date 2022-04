Il Napoli rilancia: nuova maglia per Maradona. Ed è bellissima! – FOTO

Il Napoli rilancia ancora con una nuova maglia di Maradona: l’annuncio sui canali ufficiali, l’immagine criptica e la data del lancio.

Cosa bolle in pentola in casa Napoli? Nel giorno della partita contro la Fiorentina, la società azzurra svelerà una sorpresa per i tifosi. Ancora non è dato sapere se la novità sarà rivelata allo stadio Maradona o tramite i social ed il sito ufficiale.

Fremono i supporter partenopei, entusiasti dell’immagine pubblicata sui canali azzurri. Resta però abbastanza criptica e quasi priva di descrizione la foto. Quel che si sa è che i tifosi devono attendere il 10 aprile.

Difficile credere all’utilizzo di una nuova maglia ufficiale per Napoli-Fiorentina, poiché quella rossa e in limited edition dell’edizione “Maradona Game” risulterebbe essere l’ultima targata EA7. Con maggior probabilità, invece, si potrebbe pensare ad un nuovo kit non da gioco.

Per Napoli-Fiorentina la novità: altra maglia Maradona? La reazione dei tifosi

I tifosi del Napoli si sono chiesti cosa dovrebbero aspettare. C’è chi sostiene possa essere pubblicata una nuova divisa da gioco dedicata al Pibe de Oro; c’è chi si lamenta del sovra-utilizzo del nome di Diego Armando Maradona; c’è chi sostiene, invece, che possa essere pubblicato il nuovo videoclip della canzone di Sfera Ebbasta, poiché di recente il rapper è stato proprio a Napoli per girare il video del suo brano.

In effetti, la location del videoclip del cantante è proprio la stessa ritratta dalla foto pubblicata dal club azzurro per sponsorizzare la novità che sarà svelata il 10 aprile. Si tratta ovviamente del Murales di Maradona che si trova ai Quartieri Spagnoli.

Ma nell’immagine condivisa su Twitter e su Instagram è ben visibile una figura incappucciata, con la felpa azzurra e sulle spalle la scritta “DIOS“, in riferimento all’ex campione argentino. Con ogni probabilità potrebbe trattarsi proprio di un nuovo kit di maglie e felpe dedicate a Maradona. Toccherà attendere il 10 aprile e scoprire la novità pre-annunciata dalla società con poco anticipo.