Spalletti in ansia per Juan Jesus: le condizioni in vista di Empoli-Napoli

Dopo la conferma dell’infortunio e relativo stop a Lobotka guai anche per Juan Jesus per Empoli. Spalletti in ansia.

Il Napoli ad Empoli senza una serie di solide certezze. Squalificato Koulibaly, infortunato Lobotka. Spalletti insomma dovrà ridisegnare la squadra consapevole di una ulteriore incognita, Juan Jesus. Un problema al ginocchio destro e l’ansia che monta, la preoccupazione per il tecnico che tornerà in Toscana per una sfida come sempre decisiva.

Lieve trauma distorsivo al ginocchio destro, di questo parla la nota ufficiale del Napoli in merito alle condizioni di Juan Jesus, uscito anche lui malconcio dalla sfida contro la su ex squadra nell’ultima giornata di campionato. Per lui differenziato in palestra e tempi di recupero da stabilire, cosi come le condizioni generali in vista della trasferta di Empoli.

Per quella gara si ferma anche Juan Jesus, almeno cosi potrebbe sembrare dopo l’assenza forzata di Koulibaly per squalifica in difesa. Il Napoli insomma esce della gara con la Roma con le ossa rotte, nel vero senso della parola. Spalletti insomma costretto a fare di necessità virtù se dovesse essere confermata l’indisponibilità del forte difensore che in questa stagione si è sempre fatto trovare pronto ad ogni occasione con ottime prestazioni.

Empoli-Napoli, per l’occasione Spalletti fa la conta dei difensori: dubbio Juan Jesus

Juan Jesus si è fatto sempre trovare pronto con prestazioni degne di nota ad ogni chiamata dell’allenatore. Il calciatore era arrivato tra mille dubbi considerata la relativa inattività. Nel corso delle gare però ha ribadito la propria autorevolezza confermando la giusta intuizione di Spalletti. Il tecnico toscano a questo punto spera di poterlo avere a disposizione contro la sua ex squadra, l’Empoli.

Esperienza e duttilità che in questa fase del campionato rappresentano doti preziose per qualsiasi tecnico. Spalletti insomma spera di non ritrovarsi con gli uomini contati, soprattutto in difesa, considerata l’assenza per squalifica di Koulibaly. Il Napoli insomma in piena emergenza, vista l’assenza anche di Lobotka per infortunio ed il dubbio sulla ripresa di Di Lorenzo. I tifosi insomma sperano nella disponibilità di Juan Jesus per provare a vincere una gara che si preannuncia ancora una volta decisiva.