Napoli da scudetto senza il Maradona: la speciale classifica “da trasferta”

Il Napoli in trasferta è fra le migliori squadre della Serie A: il dato fra le mura amiche però fa riflettere Spalletti che ha perso terreno al Maradona.

Sessantasette punti, una corsa scudetto ancora aperta anche se condizionata dal pareggio di ieri e un dato che fa riflettere. Il Napoli è a soli 4 punti dalla vetta, ma inizia a tracciare un bilancio sui numeri di una stagione ancora aperta, in cui qualche rimpianto resta.

Il messaggio di Insigne alla squadra e ai tifosi è un segnale chiaro. I partenopei non molleranno un centimetro, proveranno a sfruttare un turno, il prossimo, in cui Milan e Inter avranno incontri difficili contro le romane, ma dovranno provare a centrare un percorso netto per sperare nel sogno scudetto.

Lo stop di ieri, arrivato al novantunesimo, non è da considerarsi un vero e proprio passo falso. Il Napoli ha infatti provato in tutti i modi a portare a casa il successo in un match molto difficile. Sono altre le partite che hanno condizionato il cammino del Napoli, e il dato dei punti in casa, se confrontato con il rendimento in trasferta, è forse la vera chiave di lettura nei passi falsi della squadra.

Lontano dal “Maradona” infatti gli azzurri sono la squadra che ha collezionato più punti. Ben 37 come il Milan, e con una difesa granitica che ha incassato solo 12 reti. In casa invece i numeri sono diversi, e il Napoli sarebbe addirittura fuori dalla zona europea.

Napoli, il bilancio in casa è magro: il confronto con le altre squadre

Terzo miglior attacco, migliore difesa, squadra con più punti, ben 37. In trasferta il Napoli è il club con il miglior rendimento insieme al Milan. Un dato che dà una dimensione differente alla squadra rispetto agli altri anni, ma che si scontra inevitabilmente con uno score in casa preoccupante. I partenopei sono infatti la settima squadra nella classifica a punti fra le mura amiche.

Solo 30, con 9 vittorie, 3 pareggi e ben 5 sconfitte. Anche il bilancio dei gol fatti e quelli subiti è indicativo. Ventotto reti, contro le 15 incassate, e una sola vittoria nelle ultime 5 partite giocate al “Maradona”. Le formazioni che lottano insieme al Napoli hanno invece fatto meglio. A San Siro l’Inter ha costruito il sogno scudetto con 36 dei 69 punti totali messi insieme davanti al proprio pubblico.

Sorpresa al secondo posto, dove c’è la Fiorentina. Il “Franchi” è praticamente inespugnabile in questa stagione e su 56 punti ne sono arrivati ben 36 spinti dal pubblico viola. Numeri che fanno riflettere e che sono in contrasto con il calore e l’affetto di una tifoseria caldissima e innamorata dei propri beniamini. Il “Maradona” si è invece trasformato in un freno inatteso per le ambizioni di una squadra che ora insegue, ma non molla la corsa Scudetto, e proprio davanti al proprio pubblico spera di festeggiare un traguardo atteso da tempo.

Napoli, numeri da scudetto in trasferta: la classifica

Ecco quindi che sono i numeri a ribaltare la convinzione che il Napoli sia una squadra imbattibile fra le mura amiche. E’ in trasferta invece che Spalletti ha fatto man bassa di punti con successi e reti a grappoli. La classifica rende l’idea di un cammino senza grossi passi falsi, in controtendenza con quanto accade invece davanti ai propri tifosi.

Classifica punti in trasferta Serie A

1 – NAPOLI 37 31 Gol fatti 12 Gol subiti

2 – MILAN 37 33 Gol fatti 17 Gol subiti

3 – INTER 33 32 Gol fatti 12 Gol subiti

4 – ATALANTA 33 28 Gol fatti 15 Gol subiti

5 – JUVENTUS 32 29 Gol fatti 18 Gol subiti

6 – ROMA 24 29 Gol fatti 22 Gol subiti