Empoli-Napoli tra voci di mercato e screzi interni: l’ultima carta da giocare

Spalletti ritrova la sua Empoli nel momento più delicato della stagione, tra voci di mercato e malignità sul rapporto con De Laurentiis. Le probabili formazioni di Empoli-Napoli

Tornare ad Empoli è sempre una trasferta particolare per Luciano Spalletti, che nella cittadina toscana ha chiuso la carriera da calciatore e ha iniziato quella da allenatore. Stavolta è un crocevia che potrebbe rivelarsi molto importante, forse l’ultima chance di riaprire davvero la corsa Scudetto. Con le milanesi impegnate contro le romane e il Napoli impegnato ad Empoli, la chance di rosicchiare qualche punto a Milan e Inter c’è, anche se ovviamente potrebbe non bastare.

In casa Napoli impazzano le voci di mercato, con la voce su Luis Alberto e quella che vorrebbe Zielinski nel mirino del Bayern Monaco, e anche qualche malignità sul rapporto fra l’allenatore e il presidente De Laurentiis. Tutto rinviato a fine stagione, quando si dovrà pianificare l’annata del rilancio di un ciclo che vedrà andar via parecchi dei suoi vecchi protagonisti. Fra gli addii però, un po’ a sorpresa, potrebbe non esserci Dries Mertens. Il talento belga vorrebbe chiudere la carriera a Napoli e aspetta un segnale dal presidente: si parlerebbe di un rinnovo decisamente al ribasso, forse addirittura un terzo dell’attuale ingaggio da 4 milioni e mezzo a stagione. Altra situazione da analizzare comunque a fine campionato, quando sarà tempo di tirare le somme.

Ora bisogna pensare all’Empoli, da affrontare senza Di Lorenzo, Koulibaly e Lobotka. Tre assenze pesanti in una partita da non sbagliare per poter continuare a coltivare le ultime speranze di rimonta Scudetto ridotte ai minimi termini dopo le ultime due partite.

Empoli-Napoli, le probabili formazioni

Domenica 24 aprile alle ore 15.00 ci sarà il fischio d’inizio di Empoli-Napoli, gara valida per la 34° giornata di Serie A TIM. Per l’assenza di Lobotka il tecnico azzurro Luciano Spalletti potrebbe rilanciare Zielinski dal primo minuto, reduce da tante prestazioni opache.

Le probabili formazioni di Empoli-Napoli:

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti.

Napoli (4-3-3): Meret; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne.