Zielinski e il salto di qualità che non è mai arrivato: è il momento dei saluti?

Al Napoli da ormai 6 stagioni, l’aura da predestinato che ha sempre accompagnato Zielinski non è mai sfociata in esplosione definitiva. Ora potrebbe andare via

Approdato in Italia a soli 17 anni, quando l’Udinese lo acquistò per 100 mila euro dal club polacco in cui è cresciuto, lo Zaglebie Lupin, ad appena 18 anni Piotr Zielinski faceva già il suo esordio in Serie A. Il boom lo ha poi avuto con Maurizio Sarri all’Empoli, tant’è che il tecnico toscano lo ha fortemente voluto con sé anche al Napoli, chiedendo ed ottenendo il suo acquisto nell’estate del 2016.

Acquistato per soli 15 milioni, il 4 agosto saranno 6 anni che Piotr Zielinski veste la maglia del Napoli. Quando è arrivato in azzurro era poco più che un ragazzino, ma negli anni Zielinski ha preso via via il controllo del centrocampo, raccogliendo appieno l’eredità lasciata da Marek Hamsik. Mezzala, trequartista o anche centrale basso nel 4-2-3-1, Piotr si è sempre fatto trovare pronto e ogni allenatore che l’ha avuto ha sempre puntato forte su di lui. E così ha fatto il Napoli, che due anni fa gli ha ritagliato addosso un contratto da uomo-simbolo: stipendio da top-player e clausola rescissoria monstre da 100 milioni di euro. Ci si aspettava un salto di qualità che in realtà non è mai arrivato del tutto. Zielinski segna e fa segnare ma poi nei momenti topici non riesce mai a cambiare marcia. E negli ultimi tempi sembra entrato in una spirale da cui non riesce più ad uscire. Stanco, svogliato, mai in partita, al punto che Spalletti lo sta spesso relegando in panchina. E perciò, di fronte all’offerta giusta, adesso potrebbe davvero arrivare il momento di separarsi. Si parla di un interesse del Bayern Monaco e in parallelo si racconta dell’interesse del Napoli per Luis Alberto della Lazio. In più in rosa c’è un talento come Gianluca Gaetano che stupisce alla Cremonese e che prima o poi potrebbe prendere il suo posto. Insomma, sembrava impossibile, ma ora neppure Piotr Zielinski è più intoccabile e nella rivoluzione della prossima estate potrebbe finirci anche lui.

6 anni di Zielinski a Napoli: i numeri del polacco

I numeri di Piotr Zielinski nelle sue 6 stagioni con la maglia del Napoli: