“Napoli, prendi Deulofeu”, l’ex azzurro non ha dubbi per il post Insigne

Per l’ex calciatore del Napoli Deulofeu sarebbe un rinforzo di qualità: ecco i motivi per cui la scelta dovrebbe ricadere sull’attaccante dell’Udinese.

Spalletti e De Laurentiis potrebbero aver trovata una intesa. I timidi segnali di riavvicinamento, fra telefonate, un incontro e la cena di stasera, potrebbero essere una chiara indicazione in vista del futuro.

C’è un progetto che prosegue, ma che in questa stagione ha di sicuro mostrato lacune da colmare sul mercato. Il Napoli guarda infatti con interesse ai difensori, alla ricerca di un centrale e di un esterno, riflette sui rinnovi e sul centrocampo, e poi dovrà di sicuro trovare un vice Insigne. Se la colpa non è di Spalletti, verrebbe da pensare alla luce della stretta di mano fra tecnico e presidente, con molta probabilità è da ricercare in una rosa che non è completa in tutti i reparti.

Ecco quindi che arriva un consiglio da parte di un calciatore che al Napoli ha giocato e segnato. Secondo l’ex centravanti un profilo interessante potrebbe essere Gerard Deulofeu. Con la maglia dell’Udinese si è reso protagonista di una stagione di grande livello. In 29 presenze lo spagnolo ha messo insieme 11 reti e 4 assist, giocando con continuità e mostrando anche una certa propensione nell’aiutare la squadra in fase di copertura. Tutte caratteristiche, secondo l’ex azzurro, che potrebbero davvero fare al caso dei partenopei.

Deulofeu e un nazionale azzurro: per l’ex potrebbero fare al caso del Napoli

L’endorsement nei confronti di Deulofeu arriva direttamente da Antonio Floro Flores. In una intervista a “1 Football Club2”, programma in onda su 1 Station Radio, l’ex attaccante azzurro è stato chiaro. Alla domanda su un possibile interessa da parte del Napoli per Beto, Floro Flores ha chiarito di preferire il compagno di reparto.

“Non credo che Beto possa essere una soluzione – ha osservato –, non si possono fare scommesse. Al Napoli servono calciatori pronti, c’è una Champions League da giocare. Deulofeu invece mi piace tantissimo. E’ quell’elemento in grado di cambiare la partita in un istante, lo sto seguendo molto nella sua esperienza all’Udinese e credo che sia pronto per il Napoli”.

Poi un commento sul Sassuolo e sui prezzi del mercato, con un’altra indicazione decisa. “Alcune cifre sono fatte dai giornali prima ancora che dai club – ha affermato Floro Flores – ma è altrettanto chiaro che alcuni calciatori di prospettiva possano raggiungere valutazioni importanti. Per quel che riguarda Berardi invece posso dire che 40 milioni li vale tutti. Ci ho giocato insieme, è un campione e farebbe comodo al Napoli”.