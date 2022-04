Come fare un pallone di cuoio da vecchie scarpe: che meraviglia! – VIDEO

OneFootball, tramite la sua pagina Instagram, ha pubblicato un video tutorial su come ricavare un pallone di cuoio da vecchie scarpe.

Per il calcio, così come tutto il mondo, gli ultimi due anni sono stati veramente difficili. La pandemia, infatti, ha prima fermato del tutto lo sport più seguito al mondo, facendo anche rinviare di un anno Euro 2020, e poi ha costretto a far disputare le partite di tutte le competizioni a porte chiuse per quasi due stagioni.

Le gare disputate nel deserto degli stadi vuoti hanno dato l’ennesima conferma che il calcio senza spettatori è veramente un altro sport. Non è calcio, infatti, le partite giocate in un silenzio assordante: senza le urla, i cori dei tifosi presenti negli impianti questo sport perde la sua vera essenza.

Per tutti l’amore per il calcio è iniziato vedendo le gesta dei calciatori in televisione, ma dal punto di vista pratico il ‘primo contatto’ con questo sport avviene con un pallone, il quale diventa magicamente il tuo migliore amico, per strada. Ognuno di noi ha giocato tantissime partite in una piazza, ognuno di noi ha fatto tantissimi palleggi in ogni luogo possibile, ognuno di noi ha giocato infinite partite con i propri compagni con le porte fatte da pietre o da zaini ed ognuno di noi ha perso infiniti palloni che si sono smarriti o bucati. Adesso c’è un rimedio alquanto bizzarro per recuperare un pallone dal ‘nulla’.

Come ottenere un pallone di cuoio da vecchie scarpe da calcio

La pagina ‘Instagram’ di ‘OneFootball’, seguita da circa 5 milioni di persone, infatti, ha pubblicato un video tutorial per ricavare un pallone un pallone di cuoio da vecchie scarpe da calcio. Il video è diventato virale in pochissime ore, con i numeri destinati a crescere ancora nei prossimi giorni, ottenendo già più di 35mila mi piace e tantissime condivisioni.

Le immagini del video, appunto, mostrano come ottenere una sfera di cuoio da varie vecchie paia di scarpe da calcio. Il post di ‘OneFootball’ evidenza che in pochissimi e facilissimi passaggi, lasciando tutti a bocca aperta, si può avere tra le mani un pallone pronto per essere utilizzato tantissime partite. Il video: