Il Napoli vince lo Scudetto se: la folle ipotesi di un tifoso

Il Napoli ha praticamente gettato via le sue speranze di poter competere per lo scudetto domenica scorsa ad Empoli.

Certo la matematica non condanna ancora il Napoli, teoricamente gli azzurri potrebbero ancora ambire al titolo di campione d’Italia. Praticamente invece il discorso è un po’ diverso. Realisticamente parlando il Napoli di Spalletti ha bruciato la sua possibilità di rientrare in corsa domenica scorsa contro l’Empoli. Poi è chiaro, potrebbe accadere qualsiasi cosa.

Il Napoli, come detto sarebbe in teoria ancora in corsa per vincere lo scudetto, chiaramente il tutto sarebbe collegato in maniera assolutamente determinante alle prestazioni di Milan e Inter, rispettivamente prima e seconda in classifica. Un tifoso azzurro, fonte social, si è divertito ad immaginare tutti gli abbinamenti, i risultati utili insomma per consentire agli azzurri alla fine delle ultime quattro giornate di campionato di laurearsi campione d’Italia.

Iniziamo dalla prossima giornata, chiaramente ed analizziamo i cammini tracciati dal nostro speranzoso amico. Il Milan comincerebbe pareggiando la prossima gara contro la Fiorentina, poi una sconfitta a Verona contro i padroni di casa e poi due pareggi consecutivi alla penultima ed all’ultima di campionato contro Atalanta e Sassuolo. Il Napoli chiaramente avrebbe un solo risultato utile per le prossime quatto gare, quattro vittorie, senza alcun dubbio.

Il Napoli vince il campionato se vince tutte le prossime gare e le altre steccano tutto o quasi

Quando la fantasia non ha limiti: i pronostici di un tifoso del #Napoli sui social per far vincere lo Scudetto agli azzurri pic.twitter.com/DFhbmiRMpn — Simonzibon (@simonzibon) April 29, 2022

L’Inter, attualmente campione d’Italia in carica e seconda in campionato invece dovrebbe dalla prossima gara pareggiare contro l’Udinese a Udine, poi vincere, perchè potrebbe anche vincere contro l’Empoli in casa e pareggiare contro il Cagliari a Cagliari e perdere in casa all’ultima di campionato contro la Sampdoria. Uno scenario insomma abbastanza fantasioso e diciamoci la verità, praticamente irrealizzabile che però darebbe lo scudetto al Napoli di Spalletti.

Il Napoli fantasie a parte dalla prossima contro il Sassuolo, gara per la quale sono stati venduti finora appena 3mila biglietti al Maradona, dovrebbe provare davvero a vincerle tutte. Mal che vada si ritroverebbe in champions, in caso contrario, se invece dovesse in qualche modo realizzarsi quella bizzarra previsione allora il discorso cambierebbe. In quel caso, sarebbe d’obbligo pensare a ben altro, ma a questo punto è meglio non dirlo, forse.