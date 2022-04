Napoli, continua il periodo nero per Spalletti: la situazione infortunati

Dopo la sconfitta di domenca del suo Napoli contro l’Empoli, per Spalletti arrivano altre notizie dagli infortunati.

Non è un buon periodo per il Napoli, che ha totalizzato un solo punto nelle ultime tre partite di campionato. I partenopei hanno perso il ‘treno Scudetto’ in sole due settimane, visto che adesso sono a sette punti dal Milan capolista e a cinque punti dall’Inter, che mercoledì recupererà la partita contro il Bologna.

Sono giorni di grande riflessione in casa azzurra, considerando anche la presenza di De Laurentiis nella giornata di oggi a Castel Volturno. Il presidente partenopeo ha avuto un lungo colloquio in mattinata con Luciano Spalletti e poi ha assistito a bordo campo l’allenamento dei calciatori azzurri.

Se lo Scudetto è ormai una chimera, il Napoli deve fare di tutto per cercare di chiedere il prima possibile il discorso ‘qualificazione Champions League’. I partenopei riprenderanno la propria corsa al Maradona sabato contro il Sassuolo di Dionisi ma per Luciano Spalletti continua il periodo nero, visto che non arrivano delle buone notizie dall’allenamento di questa mattina.

Napoli, per Spalletti piove sul bagnato: Elmas e Lobotka ancora a parte

Il Napoli, infatti, ha diramato il report dell’allenamento svolto in mattinata dai calciatori di Spalletti, in cui Elmas e Lobotka hanno continuato a svolgere un lavoro personalizzato. Mentre Faouzi Ghoulam si è allenato in parte con il gruppo e in parte da solo. La condizione dei due centrocampisti, in ottica Sassuolo, sarà valutata giorno per giorno.

Lobotka ha avuto un problema muscolare nel corso contro la Roma e quasi sicuramente tornerà a disposizione per la gara in trasferta contro il Torino di Juric, mentre per Elmas, che ha riportato una lieve elongazione del bicipite femorale sinistro in allenamento la settimana scorsa, ci sono più possibilità di rivederlo tra i convocati per la gara di sabato contro il Sassuolo.