Morte Mino Raiola: il cordoglio di De Laurentiis e Lozano sui social

Mentre il Napoli batteva il Sassuolo è arrivata la notizia della morte di Mino Raiola: il calcio è a lutto, De Laurentiis e Lozano hanno espresso il loro dolore sui social.

Poco dopo le 16 la famiglia di Mino Raiola con un lungo messaggio sui social ha comunicato la scomparsa del super procuratore. Una notizia che ha scosso il mondo del calcio, in cui l’agente negli ultimi anni ha dettato legge sul mercato.

Proprio mentre il Napoli portava a termine il match con il Sassuolo, il post della famiglia Raiola è stato ripreso da molti protagonisti del calcio mondiale, che sui profili social hanno voluto esprimere il cordoglio per la tragica notizia. Aurelio De Laurentiis, in tribuna al “Maradona” per assistere alla bella vittoria della squadra, ha quindi messo da parte i consueti messaggi al termine della partita, ed ha voluto esprimere il dolore per la scomparsa dell’agente, con cui anche il Napoli in più occasioni ha costruito affari di mercato.

De Laurentiis e Lozano salutano Mino Raiola

Mino Raiola è stato il procuratore di Manolas, ha curato li interessi di Insigne ed ha portato in azzurro Hirving Lozano. Tutti i più grandi club nell’ultimo ventennio hanno dovuto chiacchierare con l’agente che ha rivoluzionato il mondo dei procuratori, occupandosi di grandi campioni. Aurelio De Laurentiis ha voluto rivolgere il suo pensiero alla famiglia dopo l’annuncio. “La notizia della scomparsa di Mino Raiola addolora me e tutto il Napoli. Le più sentite e sincere condoglianze e la nostra vicinanza alla sua famiglia”.

Questo il messaggio del presidente, al quale si associa Hirving Lozano, con un post in cui esprime il suo profondo dolore per la notizia. “Ho avuto la fortuna di incontrarti e imparare da te. Uno dei miei grandi maestri nel calcio. Vivere con te è stata una delle cose migliori che mi siano mai capitate. Non potrò mai dimenticare i nostri discorsi e tutti i momenti insieme. Il dolore è temporaneo, un giorno lo supererò e scomparirà, invece, il tuo ricordo vivrà per sempre in me”. Così Lozano, sconvolto dalla notizia. Poi un ultimo saluto. “Riposa in pace Mino Raiola, dormi e sogna mentre arrivo, che abbiamo ancora un secondo tempo da giocare”.