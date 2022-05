Napoli, il rinforzo per la difesa arriva da Oriente: c’è lui nel mirino di Giuntoli

Il Napoli sta pensando di aggiungere ulteriori rinforzi al reparto difensivo oltre alla conferma di Juan Jesus, con Giuntoli che ha messo nel mirino un talento dell’Asia orientale.

Il volto del Napoli del prossimo anno sarà molto diverso rispetto a quello di quest’anno. Gli azzurri sono molto attivi sul mercato e sono previsti altri movimenti, sia in entrata che in uscita. Movimenti che coinvolgeranno anche il reparto difensivo, con il Napoli che vuole rinforzarsi soprattutto al centro della propria difesa.

Il Napoli sta lavorando al rinnovo di Koulibaly e di Rrahmani, mentre Juan Jesus dovrebbe essere confermato il prossimo anno, facendo scattare l’opzione di rinnovo per un’altra stagione presente nel suo contratto. Gli azzurri, però, vorrebbero acquistare un ulteriore difensore centrale ed in questo senso stanno guardando molto all’estero.

Il Napoli pensa a Kim Min-Jae e Bednarek per la difesa

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sulla lista del ds azzurro Giuntoli c’è il sudcoreano Kim Min-Jae, difensore classe 1996 in forza al Fenerbahce. Un nome che è stato spesso accostato al nostro campionato negli ultimi anni, con Juventus e Lazio che hanno mostrato solo interesse per il giocatore, senza mai affondare davvero il colpo.

Adesso, il nome di Kim Min-Jae è tornato in auge ed è in orbita Napoli. Alto 190 centimetri, Kim Min-Jae ha vestito in Asia le maglie di Jeonbuk e Beijing Guoan, oltre ad essere dal 2017 una presenza quasi fissa della selezione sudcoreana. Lo scorso Agosto, Kim Min-Jae è passato al Fenebahce per 3 milioni di euro ed in questa stagione ha collezionato 39 presenze, segnando anche un gol.

Kim Min-Jae, dovesse arrivare, sarebbe un’ottima riserva e tornerebbe davvero molto utile a Spalletti quando ci sarà da fare turnover. Altro nome sulla lista di Giuntoli è quello di Jan Bednarek, difensore polacco di 26 anni dl proprietà del Southampton. Anche Bednarek è molto alto (circa 189 centimetri) ed in Premier League si è ritagliato il suo spazio nei Saints fin dal suo arrivo dal Lech Poznan nel 2017.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Koulibaly-Napoli, prove di addio: ADL fissa il prezzo, la mossa dell’agente

Quest’anno Bednarek ha disputato 33 partite tra Premier League e coppe ed ha anche segnato 4 reti. Anche lui come Kim Min-Jae sarebbe una riserva importante e soprattutto di esperienza visti i 5 anni di Premier League alle spalle. Al momento, comunque, sono semplici idee in casa Napoli che però si tiene pronto in caso di cessioni improvvise.