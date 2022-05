Il rinnovo è pronto, il calciatore vuole solo Napoli: l’agente dice 5 anni

Il calciatore sembra più che mai convinto del progetto azzurro e della necessità di farne parte. Il rinnovo dovrebbe arrivare.

Un ottima notizia arriva in casa Napoli, questione di intenzione insomma, questione che riguarda quello che sarà della squadra azzurra, quello che insomma succederà nei prossimi mesi. Calciatori disposti o meno a legarsi agli azzurri praticamente a vita. La situazione chiarita dall’agente del calciatore in questione fa di certo piacere ai tifosi azzurri.

Il Napoli sta costruendo le basi per la prossima stagione. A parlare, nel caso specifico è Adrian Aliaj, agente del centrale di difesa azzurro Amir Rrahmani. Secondo l’agente infatti il calciatore sarebbe più che disposto ad allungare il suo contratto con il Napoli per altri 5 anni. Il ragazzo è arrivato in azzurro nel 2020 per 15 milioni di euro più bonus, dal Verona. Il suo contratto da 1,8 milioni di euro a stagione scadrà nel 2024.

Secondo il procuratore insomma ci sarebbero tutte le intenzioni per proseguire la carriera in azzurro anche dopo il 2024. L’anticipazione di mercato insomma parlerebbe del ragazzi intenzionato a firmare un quinquennale, cosi come indicato proprio dal suo agente. L’incontro con la società sarebbe fissato per i prossimi giorni. Li si getteranno di sicuro le basi dell’accordo. Rrahmani sarà ancora del Napoli insomma.

L’indicazione è preziosa, Rrahmani resta al Napoli: altri invece potrebbero partire

Il rinnovo che più tiene sulle spine i tifosi del Napoli è però quello di Dries Mertens, la società attraverso il presidente Aurelio De Laurentiis si è resa disponibile al rinnovo, ora a parola passa all’attaccante belga, da sempre intenzionato a restare a Napoli ed al Napoli. I prossimi giorni anche in questo caso saranno più che decisivi. Mertens sta valutano ogni singolo aspetto di un nuovo eventuale accordo.

Il Napoli insomma si ridisegna in vista della prossima stagione tra certezze e nuovi innesti che ad ogni modo dovrebbero completare l’organico a disposizione di mister Spalletti. Una nuova competizione, un nuovo obiettivo, un nuovo gruppo. Tutto insomma potrebbe ripartire in maniera diversa, nuovi stimoli, nuovi volti e di conseguenza un nuovo Napoli. I tifosi dunque attendono eventuali interessanti risvolti in merito.