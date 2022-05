De Laurentiis incantato dalla città: il traguardo raggiunto è incredibile

De Laurentiis parla della reazione della città al successo, al traguardo raggiunto dalla squadra di calcio che fa sognare i tifosi.

Il successo in campionato ha portato una ventata di incredibile entusiasmo in città. Sotto questo punto di vista tutto gira a mille. La situazione appare assolutamente fuori controllo stando all’entusiasmo che per l’appunto si respira in città. La reazione del patron De Laurentiis è di quelle che restano che resteranno probabilmente per decenni nella mente dei tifosi e non solo.

Luigi De Laurentiis ha parlato dell’entusiasmo toccato a Bari con mano dalla presenza dei tifosi. 40mila intorno al pullman li in centro città. I festeggiamenti per il ritorno in Serie B un traguardo atteso da troppo tempo nella città pugliese. I tifosi hanno ormai la testa al prossimo campionato ed a quello che potrebbe succedere nel corso della prossima campagna acquisti. Le aspettative sono buone.

Il presidente De Laurentiis ha le idee chiare e sa bene quanto la città stesse aspettando questo momento. A Fortune Italia, il patron dei biancorossi ha parlato del progetto, di quando è arrivato e non c’era niente, un po’come successe a suo padre a Napoli. Oggi invece il progetto prende forma e le aspettative e le ambizioni sono grandi e tutte molto ponderate.

Il Bari guarda alla B e pensa a qualche regalo dal Napoli dei De Laurentiis

Il Bari insomma potrebbe pensare a qualche regalo dalla “gemella” Napoli. Le due squadre dei De Leurentiis, sulle quali nelle scorse settimane è stata aperta una piccola disputa, quale cedere delle due eventualmente, potrebbero collaborare in vista della prossima stagione. Gli azzurri potrebbero prestare qualche calciatore ai pugliesi, giovani magari, profili importanti da far maturare nel campionato cadetto.

Oggi è tutto in cantiere, il prossimo mercato sarà molto importante per il Bari di De Laurentiis, campionato che potrebbe essere l’ultimo, in vista di una eventuale e sognata promozione. Tutto ancora è da scrivere insomma, questo la famiglia De Laurentiis lo sa benissimo. Le ambizioni sono tante e lo storico ritorno in Serie A è quello che tutto sommato si attende sin dal primo momento. La città intanto continua a far festa.