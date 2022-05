Una particolare “simpatia” dei tifosi del Napoli: il sostegno è per loro

Sta succedendo a Salerno e sembra qualcosa di miracoloso. Il sostegno e la gioia di chi proprio non ci si aspetterebbe.

La cavalcata vincente della Salernitana di Davide Nicola ha davvero dell’incredibile. Per la prima volta dall’inizio della stagione, i campani sono fuori dalla zona retrocessione, con il Cagliari, prossimo avversario dei granata spinto in terzultima posizione. Un sogno ad occhi aperti insomma considerata la situazione della squadra ad inizio anno. Una vera e propria rivoluzione targata Walter Sabatini e Davide Nicola.

A Salerno credono nel miracolo ed a questo punto fanno davvero bene, avendo dalla loro tutte le ragioni di questo mondo. La prossima contro i Cagliari appena superato in classifica e quindi potenzialmente ancora più lontano dalla prossima giornata in poi potrebbe essere per lanciare una seria ipoteca sulla Serie A. I tifosi ci credono ed a questo punto è giusto cosi.

Una situazione di certo non realisticamente presa troppo in considerazione dagli osservatori, dagli appassionati non tifosi e forse anche dagli stressi tifosi della Salernitana. Le quattro vittorie nelle ultime gare di campionato sono la dimostrazione che il sogno Serie A è ancora percorribile, in chiave permanenza insomma. Nicola e Sabatini hanno dato vita ad un sogno rivoluzionando del tutto una squadra che ad inizio campionato non aveva alcuna identità.

I social sanciscono una inaspettata alleanza: da Napoli arriva il sostegno ai granata

Nella gara di ieri contro il Venezia, la Salernitana è uscita dunque ancora una volta vittoriosa grazie ai gol di Bonazzoli e Verdi, ormai vero e propria stella della squadra granata. Per i lagunari invece gol di Henry. Quello che succede dopo ha dell’incredibile, almeno stando a ciò che la realtà può raccontare. Messaggi di sostegno alla squadra di Nicola che arrivano da Napoli e da tantissimi tifosi del Napoli.

La cosa bella avviene, li sui social, nel momento in cui tanti tifosi granata rispondono ai commenti positivi e di incitamento di quegli azzurri. Attestati di stima reciproca, tifo condiviso in alcuni casi, anche vicinanza. Qualcosa che smentisce del tutto quel clima ostile che spesso sembra esserci tra le due tifoserie. Napoli e Salernitana finalmente vicine insomma, in un momento di grande entusiasmo per i granata. Un momento che presto potrebbe trasformarsi in un vero e proprio miracolo calcistico.