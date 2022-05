Koulibaly-Napoli, prove di addio: ADL fissa il prezzo, la mossa dell’agente

In queste ultime ore stanno circolando tantissime voci di mercato su Kalidou Koulibal. De Laurentiis, intanto, ha fissato il prezzo.

Il Napoli in queste ultime giornate di campionato, che l’hanno allontanato definitivamente dalla lotta Scudetto col Milan e col l’Inter, ha avuto dei problemi difensivi. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, ha subito almeno un gol nelle ultime tredici partite. Per risalire all’ultima gara in cui è rimasta la porta azzurra inviolata bisogna riavvolgere il nastro fino al match in trasferta contro il Venezia dello scorso 6 febbraio. Difesa partenopea comandata da Kalidou Koulibaly.

Il senegalese, infatti, è il leader assoluto del reparto arretrato del Napoli. La stagione di Koulibaly con la maglia azzurra è stata molto positiva, anche se il suo rendimento è calato, così come per tutto il team, nelle gare decisive per vincere lo Scudetto. Il calciatore ha pagato sicuramente anche lo sforzo fatto per vincere a febbraio la Coppa d’Africa con il suo Senegal.

Proprio su Koulibaly bisogna registrare il forte interesse del Barcellona. Il club catalano è da sempre interessato al calciatore del Napoli, ma in questi ultimi giorni si sono intensificati i contatti tra le parti. Il senegalese è considerato perfetto da Xavi per sostituire Piqué e, quindi, per formare con Araujo la nuova coppia difensiva dei blaugrana.

Barcellona-Koulibaly, l’agente del senegalese sarà in Italia la settimana prossima: De Laurentiis vuole 40 milioni

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, il Barcellona vuole inserirsi nella trattativa tra il Napoli e Koulibaly per il prolungamento del contratto, che scadrà a giugno del 2023. De Laurentiis ha l’obiettivo di abbassare il monte ingaggi, ma farebbe un’unica eccezione per il senegalese. L’interesse dei catalani sicuramente sta rovinando i piani del patron partenopeo, che per il difensore chiede comunque ben 40 milioni di euro.

Per capire il destino di Kalidou Koulibaly, molto probabilmente, bisognerà aspettare la settimana prossima, ovvero quando il suo agente, Fali Ramadani, verrà in Italia per parlare con De Laurentiis proprio del futuro del suo assistito. I tifosi del Napoli sperano che il difensore resti, anche perché, dopo l’addio di Insigne, l’hanno già designato prossimo capitano della squadra azzurra.