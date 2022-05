Napoli celebra Insigne: avverrà prima del match con il Genoa

Arriva una iniziativa con tante novità per i tifosi: prima del match col Genoa ci sarà la celebrazione per Lorenzo Insigne.

Tre partite per chiudere al terzo posto, poi sarà tempo di valutazioni sul mercato e soprattutto di un addio che ha fatto già molto rumore.

Lorenzo Insigne e il club hanno già deciso che le strade si divideranno fra record, una carriera lunga di successi, un amore che si interromperà solo sul campo, non di certo nel cuore dei tifosi e del calciatore. La fine della lunga esperienza di Insigne al Napoli però si trasformerà in una lunga celebrazione, già prevista al “Maradona”.

Lo ha annunciato Alessandro Formisano, Head of Operation del club. Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli è stata svelata una iniziativa che la società partenopea ha pensato per i tifosi. Non solo quindi una festa per salutare “Lorenzo il magnifico”, ma anche una serie di sconti per attirare più tifosi allo stadio.

Il Napoli celebra Insigne: ecco le novità per i tifosi

“Abbiamo un duplice scopo: portare tanti tifosi allo stadio e festeggiare la Champions che non è scontata, ma allo stesso tempo vogliamo misurare il ritorno che questa iniziativa può avere”. Lo ha affermato Alessandro Formisano, chiarendo che nella nuova iniziativa è stata introdotta la possibilità di acquistare un secondo biglietto a metà prezzo per le tribune Nisida e Posillipo.

“Se questa cosa avrà un riscontro potrà essere introdotta in futuro” ha proseguito Formisano, che ha poi chiarito la volontà di celebrare Lorenzo Insigne. “Ci sarà – ha confermato l’Head of Operation del club – e mi auguro che al termine della partita l’entusiasmo dei tifosi sia tanto”. Cresce quindi la curiosità per un addio che inizia ad essere vicino, e che ha diviso i tifosi ora decisi a testimoniare l’affetto per un calciatore ad iniziare una nuova vita a Toronto.