Fabian Ruiz al Real Madrid, la contropartita che infiamma i tifosi azzurri

Fabian Ruiz sembra sempre più lontano dal Napoli il prossimo anno, con il club azzurro che potrebbe inserirlo nella trattativa per portare in azzurro un big del Real Madrid.

Il futuro di Fabian Ruiz è sempre più in bilico, con l’ex Betis che sembra destinato a lasciare il Napoli nella prossima sessione di mercato. Dopo l’ottimo inizio di stagione, il rendimento del centrocampista spagnolo è nettamente calato, con Spalletti che ha iniziato a preferirgli altri giocatori ed il Napoli ora sta valutando il suo futuro.

Il club azzurro è propenso a cedere Fabian Ruiz e gli estimatori di certo non mancano allo spagnolo che potrebbe far ritorno nel suo paese. Su Fabian è forte l’interesse del Real Madrid ed il Napoli potrebbe approfittarne per provare ad inserire qualche contropartita all’interno dell’affare. Nelle ultime ore, a questo proposito, si è fatto il nome di Dani Ceballos.

Il Napoli vuole Dani Ceballos: può entrare nell’affare Fabian-Real

Secondo quanto riportato da Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport ai microfoni di Radio Marte, il Napoli è molto interessato a Dani Ceballos. Il centrocampista piace agli azzurri e potrebbe rientrare nella trattativa che porterebbe Fabian Ruiz a Madrid, ma Marchetti ha precisato che molto dipende anche dall’ingaggio di Ceballos.

Al momento, Ceballos percepisce 3,1 milioni di euro ed è legato al Real Madrid fino a Giugno 2023. Ingaggio troppo alto per le casse del Napoli che, per accogliere Ceballos in rosa, dovrebbe convincere il centrocampista spagnolo a dimezzare in maniera importante il proprio ingaggio.

Molto dunque dipenderà anche dalla voglia di Dani Ceballos di trasferirsi al Napoli che, dovesse avere il via libera da parte del calciatore, dovrebbe solo accordarsi poi con il Real Madrid. Una trattativa abbastanza complessa da questo punto di vista, con il Napoli che potrebbe comunque fare un tentativo qualora i blancos si facessero avanti in maniera concreta.

Sempre a Radio Marte, Marchetti ha anche parlato del futuro di Spalletti, rassicurando i tifosi azzurri da questo punto di vista. L’esperto di mercato ha dichiarato come non ci siano sentori di un addio a fine stagione e che con ogni probabilità Spalletti sarà l’allenatore del Napoli anche il prossimo anno, nonostante l’ultimo botta e risposta con il presidente De Laurentiis.