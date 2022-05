Il Napoli anticipa le big di A: prima offerta per il gioiellino

Il Napoli è una delle squadre più attive sul mercato in vista della prossima stagione. Il club azzurro ha lanciato la prima offensiva per uno dei talenti della nostra Serie A.

Manca sempre meno alla fine della stagione e all’inizio della sessione estiva di calciomercato, ma tutti i club già si stanno muovendo per rafforzare le proprie rose. Il Napoli è una delle società più attive sul mercato e non ha certo intenzione di fermarsi ai colpi Kvaratskhelia e Olivera definiti nelle ultime settimane.

Nelle ultime ore, infatti, il Napoli si è messo concretamente sulle tracce di Hamad Traoré del Sassuolo. Il trequartista classe 2000 sta facendo benissimo in maglia neroverde quest’anno ed agli azzurri piace moltissimo, tant’è che già ci sarebbe stata una prima offerta. La volontà del Napoli, infatti, è quella di provare a chiudere subito l’operazione per anticipare la folta concorrenza.

Il Napoli sfida le big di A per Traoré

La grande stagione di Traoré non sta passando di certo inosservata e, oltre a quello del Napoli, l’ivoriano ha attirato su di sé l’interesse delle big di Serie A come Juventus, Milan e Roma. Una concorrenza importante che però non spaventa il Napoli che vede in Traoré il sostituto ideale di Insigne che a fine stagione andrà a giocare in MLS nel Toronto.

Il club azzurro infatti, stando a quanto riportato da Sassuolonews.net, avrebbe già formulato una prima offerta al Sassuolo, offrendo 15-16 milioni di euro più bonus al club neroverde. Offerta che però non soddisfa per nulla il club emiliano che ha rifiutato quest’offerta, valutando Traoré molto di più della cifra offerta dal Napoli.

Per lasciar partire il centrocampista ivoriano, il Sassuolo chiede almeno 25 milioni di euro, con i neroverdi che vogliono ricavare il massimo dalla sua cessione e ciò non stupisce. Il Sassuolo è da sempre bottega molto cara per chiunque ed anche per giocatori come Raspadori, Berardi e Frattesi chiede cifre molto alte per lasciarli andare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La moglie di Zielinski incanta sui social: che forme Laura Slowiak

Questa prima offerta del Napoli, tuttavia, racconta come il club azzurro sia interessato concretamente a Traoré in vista della prossima stagione. Non stupirebbe dunque se nei prossimi giorni gli azzurri formulassero una nuova offerta per provare ad abbattere la resistenza del Sassuolo e a beffare le big di Serie A.