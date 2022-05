Il Napoli ingrana la seconda vittoria di fila approfittando del ko della Juventus a Genova. Nel frattempo arriva una richiesta specifica.

Il Napoli ritrova parzialmente la serenità e la continuità di risultati che erano venuti a mancare nell’ultimo mese. La vittoria contro il Torino, decisa da un gran gol di Fabian Ruiz, permette agli azzurri di portarsi a 4 lunghezze di distanza dalla Juventus, 5 calcolando che i partenopei sono in vantaggio anche per quanto riguarda gli scontri diretti.

Il terzo posto è praticamente archiviato ma nulla può essere ancora dato per scontato e i ragazzi di Spalletti sono chiamati a confermarsi anche nelle ultime due partite di campionato. Il prossima match in programma è contro il Genoa che può ancora sperare in un incredibile rimonta salvezza. La lotta per non retrocedere si fa sempre più avvincente e per questo motivo è arrivata una particolare richiesta al Napoli.

Napoli, rispettare il campionato fino alla fine

La vittoria del Genoa, arrivata nei minuti finali grazie alla rete realizzata su calcio di rigore da Criscito, ha fatto infuriare i tifosi della Salernitana. Secondo quest’ultimi, infatti, la Juventus sarebbe stata colpevole di non aver affrontato la gara con lo spirito giusto, permettendo ai rossoblu di conquistare tre punti fondamentali nella lotta salvezza. I ragazzi di Nicola rimangono comunque fuori dalle zone calde della classifica, seppur con il minimo distacco (1 punto), in attesa di giocare una delle sfide più importanti della stagione contro il Cagliari. Nonostante ciò i salernitani hanno voluto lanciare un appello ai tifosi azzurri: in vista della prossima giornata di campionato, che il Napoli disputerà al Maradona contro il Genoa, la richiesta è stata quella di affrontare al meglio la gara nonostante la confortevole situazione in classifica.

La risposta dei tifosi azzurri

La risposta dei tifosi azzurri non si è fatta attendere. I partenopei, infatti, hanno voluto assicurare che i ragazzi di Spalletti daranno il massimo anche in una partita del genere dove la vittoria servirà a poco ai fini della classifica del Napoli. In realtà un’eventuale vittoria contro il Genoa potrebbe decretare aritmicamente la conquista del terzo posto azzurro allontanando definitivamente le minacce bianconere e concedendo ai tifosi partenopei un piccola soddisfazione dopo aver fallito il sogno scudetto.