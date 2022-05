“Il Napoli non lo rispetta”, la critica inaspettata dell’ex capitano

Il Napoli è in Champions League, ma c’è stata una critica inaspettata da parte di un ex capitano del club partenopeo.

Dopo aver raggiunto la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, il Napoli ha battuto il Torino di Ivan Juric nell’ultimo turno di campionato. I partenopei, con il successo contro i granata, hanno quasi chiuso anche la ‘pratica terzo posto’, visto che adesso la Juventus di Massimiliano Allegri ha quattro punti di vantaggio. Nonostante questo, in casa azzurra c’è ancora tanta amarezza per non aver gettato al vento l’occasione di potersi giocare lo scudetto fino all’ultima giornata.

Il punto totalizzato nelle tre gare contro Fiorentina, Roma ed Empoli ha portato con sè tanta delusione tra i sostenitori. A peggiorare la situazione è stata sicuramente l’incredibile rimonta subita contro la squadra di Andreazzoli. La prossima gara del Napoli sarà domenica al Maradona contro il Genoa di Blessin, che ha un bisogno vitale di punti per evitare la retrocessione in Serie B.

Anche per Napoli e per i napoletani quella con i rossoblù sarà una gara molto particolare, visto che sarà l’ultima partita di Lorenzo Insigne al Maradona con la maglia azzurra. Sul momento della squadra di Spalletti è intervenuto, nel corso di ‘Campania Sport’ su ‘Canale 21’, un altro ex capitano storico del team partenopeo, ovvero Beppe Bruscolotti: “Contro il Genoa sarà una partita molto particolare. Al termine della stagione si può essere un po’ scarichi e questo può capitare anche al Napoli, anche se deve chiudere tante situazioni”.

Beppe Bruscolotti: “Il Napoli non rispetta il pubblico”

L’ex giocatore azzurro ha poi sferrato una dura critica al Napoli: “Pubblico? Il Napoli non lo rispetta. Sembra che tutto giri intorno al pubblico, che va allo stadio per vedere la propria squadra del cuore vincere. Come puoi pretendere che le genta venga allo stadio in massa, se più volte hai dichiarato di non aver pensato allo Scudetto?”.

Beppe Bruscolotti ha poi concluso il suo intervento: “Il Napoli contro il Genoa deve cercare di chiudere al meglio la stagione, perché sarà l’ultima partita di Insigne al Maradona. Gli azzurri, però, non stanno vivendo un momento tranquillo, visto anche questo chiacchiericcio che c’è tra la società e l’allenatore”.