Karlsson al Napoli, il calciatore rompe il silenzio: l’annuncio sul futuro

Jesper Karlsson dell’AZ è stato accostato al Napoli. Proprio lo svedese ha parlato dell’interesse della squadra azzurra.

Il Napoli domenica cercherà di battere il Genoa di Blessin, che deve assolutamente cercare di strappare punti al Maradona per evitare la retrocessione, sia per raggiungere aritmeticamente il terzo posto in classifica che per salutare nel migliore dei modi Lorenzo Insigne. Per il capitano, infatti, la prossima gara sarà l’ultima con la maglia azzurra tra le mura amiche. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli già si sono attivati per sostituirlo.

Il club partenopeo, infatti, tramite le dichiarazioni del proprio presidente, l’acquisto dell’attaccante esterno Kvaratskhelia. Il Napoli, comunque, non si vuole fermare all’acquisto del georgiano, visto che sta cercando altri giocatori in quel ruolo. Jesper Karlsson dell’AZ Alkmaar è proprio uno dei calciatori monitorati da Giuntoli.

Lo svedese, classe 1998, ha attirato a sè l’interesse del Napoli grazie alle sue prestazioni di quest’anno nel campionato olandese, in cui ha segnato 15 gol e fornito 10 assist vincenti ai propri compagni nelle sue 32 partite giocate. L’attaccante può essere considerato come un jolly del reparto offensivo, perché, oltre a giocare a sinistra, può occupare la fascia destra e può anche fare il trequartista e la prima punta.

L’annuncio di Karlsson: “Interesse del Napoli? No comment, vedremo. Ho sicuramente dei sogni”

A dare un importante annuncio sul suo futuro è stato lo stesso Karlsson. Il calciatore dell’AZ, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni del portale svedese ‘Fotbollskanalen’: “Interesse del Napoli? No comment, vedremo. Ho sicuramente dei sogni e delle alte ambizioni. Quando ho firmato all’AZ non sapevo dove sarei arrivato. Voglio migliorarmi e vedere fino a che punto posso arrivare, ho sempre sperato di fare questo. Ho disputato due buone stagioni qui, vedremo cosa succederà”.

Sull’ipotesi di vedere il giocatore svedese in maglia azzurra è intervenuto anche Mario Rossi, intermediario di mercato, ai microfoni di ‘Radio Marte’: “Il Napoli ha chiesto all’AZ Alkmaar informazioni su Karlsson. Può lasciare a bocca aperta con le sue giocate, ma deve comunque trovare il giusto equilibrio. Con il tecnico adatto può veramente esplodere”.