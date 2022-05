Osimhen svela il suo futuro: “Spero di poterlo fare”

Victor Osimhen esce allo scoperto riguardo il suo futuro dopo i tanti rumors di mercato degli ultimi giorni. L’attaccante nigeriano ha espresso anche un suo desiderio.

In una settimana davvero turbolenta in casa Napoli, si è parlato spesso negli ultimi giorni del futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano è il giocatore più chiacchierato del momento e soprattutto dall’Inghilterra arrivano voci dei un interesse del nuovo Manchester United di Ten Hag che si fa sempre più concreto, con il tecnico olandese pronto a fare follie per lui.

La stagione del Napoli è stata positiva anche grazie anche alla qualificazione alla prossima Champions League dove il club azzurro mancava da 2 anni, ma c’è delusione per non aver vinto lo scudetto. Delusione confermata dagli stessi giocatori come Mertens che qualche settimana fa ha dichiarato come si fosse sprecata una ghiotta occasione per vincere il titolo. Parole a cui fanno eco proprio quelle di Osimhen che ha rivelato anche il suo futuro a Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro.

Osimhen: “Il Napoli lotterà per lo scudetto il prossimo anno”

Nonostante le voci che continuano a rincorrersi, Victor Osimhen è sembrato abbastanza risoluto a Radio Goal, rassicurando i tifosi del Napoli: non lascerà gli azzurri. Una notizia che sa di boccata d’ossigeno per i partenopei che più volte si sono detti molto preoccupati dal possibile addio di Osimhen a fine stagione.

L’attaccante nigeriano ha così rassicurato a Kiss Kiss Napoli i suoi tifosi, affermando anche che l’intenzione del Napoli il prossimo è lottare per il trono d’Italia e lui vuole essere protagonista: “Siamo più delusi dei tifosi, ma voglio dire loro di stare tranquilli per il prossimo anno perché lotteremo ancora per lo scudetto” ha dichiarato Osimhen battagliero.

Una lotta che Osimhen spera di poter fare al fianco di Spalletti. L’ex Lille ha speso parole di elogio per il tecnico toscano, dichiarando come Spalletti sia stato molto importante per lui e che spera di lavorare con lui per ancora molti anni. Un messaggio dunque anche a De Laurentiis che forse non dovrebbe neanche pensare di separarsi dal tecnico toscano il prossimo anno.

Osimhen ha poi parlato anche di Lorenzo Insigne che domenica giocherà la sua ultima partita casalinga in maglia azzurra. Il capitano del Napoli è molto stimato dall’attaccante nigeriano che lo ha definito una persona fantastica dentro e fuori dal campo, augurandogli il meglio per il suo futuro.