Quanto guadagna Osimhen: svelati ingaggio e diritti di immagine

Osimhen potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione, ma è stata svelata una ‘clausola assurda’ del suo contratto con il club azzurro.

Il Napoli contro il Genoa dirà addio a Lorenzo Insigne, visto che per il capitano sarà l’ultima volta di Maradona con la maglia azzurra. Ma quella con i liguri potrebbe essere l’ultimo match a Fuorigrotta anche per tanti altri giocatori di Luciano Spalletti. Tra questi bisogna sicuramente annoverare Victor Osimhen.

Sul nigeriano, infatti, in queste ultime settimane si sono susseguite varie indiscrezioni di mercato. Il giocatore del Napoli è seguito da club come Manchester United e Newcastle, che sarebbero intenzionati ad offrire per lui anche 100 milioni di euro. Cifra che, ovviamente, Aurelio De Laurentiis difficilmente rifiuterebbe.

Nonostante queste voci, Osimhen, in alcune recenti dichiarazioni rilasciate ai ‘microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, ha dato dei segnali sulla sua permanenza in maglia azzurra: “Siamo delusi, ma posso rassicurare i tifosi che l’anno prossimo continueremo a lottare per lo scudetto. Spalletti? Spero di lavorare ancora con lui per tanti anni”. Proprio sul contratto del nigeriano con il Napoli è stata svelata una ‘clausola assurda’.

Osimhen, il Napoli ha tutte le password dei suoi profili social

Come quanto riportato da ‘La Repubblica’, infatti, Osimhen, al momento della firma con il club partenopeo, si è impegnato di fornire alla società le password dei propri profili social. Da quel momento in poi, qualunque sua dichiarazione deve essere approvata prima dal Napoli, che ha anche il diritto di aprire siti o profili a nome dello stesso giocatore nigeriano. E, naturalmente, di percepire eventuali ricavi.

Osimhen è molto attivo sui suoi social. Il nigeriano, infatti, pubblica vari post: da quelli motivazionali, passando per quelli a commento delle gare del Napoli, a quelli in cui si appresta a prendere un aereo privato. C’è stata anche qualche polemica per il suo frequente utilizzato dei social. Un tifoso, difatti, una volta gli scrisse questo: “Il tuo utilizzo dei social è diventanto allarmante. Usa questo tempo per lavorare sulla tua carriera”. La risposta di Osimhen non si fece attendere: “Posto quello che voglio sulla mia pagina, se non ti piace bloccami gentilmente”.

Il quotidiano ha svelato altre caratteristiche del contratto di Osimhen. Il nigeriano, infatti, fino a giugno percepirà 4 milioni di euro, mentre ci sarà un aumento per le prossime due stagioni: 4,25 e poi 4,5 milioni. Il giocatore, inoltre, al 10 febbraio 2021, ha percepito anche il corrispettivo una tantum di 672.736 euro. A tutto questo andranno aggiunti anche il bonus per il raggiungimento delle qualificazione alla prossima Champions League: 260.300 mila euro. Se poi il centravanti raggiungesse quota 20 gol, potrebbe incassare altri 130.150 euro.