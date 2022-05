Il Napoli potrebbe ben presto incassare un’offerta irrinunciabile per il big: si prospetta un’estate rovente per De Laurentiis, e potrebbe partire fin da subito.

Un terzo posto che ha generato polemiche, ma che a conti fatti ha permesso al Napoli di mettere in mostra calciatori dalle valutazioni altissime.

De Laurentiis dopo aver visto sfumare il sogno scudetto ha lavorato a fari spenti. Cene per ricompattare l’ambiente, chiacchierate con Spalletti e Mertens, incontri continui per capire come muoversi e l’innesto di Kvaratskhelia. Messaggi positivi che arrivano all’ambiente sulla volontà di mettere fin da subito i tasselli al posto giusto, ma anche dubbi che non dipendono dal club.

Per diversi calciatori arrivano infatti proposte importanti, e al netto della volontà del club di valutare attentamente le eventuali cessioni, alcune cifre di sicuro non possono essere sottovalutate. I tabloid esteri ogni giorno continuano a raccontare di affondi imminenti sul mercato per convincere i partenopei ad avviare trattative. L’ultima notizia però trova conferme autorevoli in Italia, e sarebbe destinata non solo a chiudere una lunga storia d’amore con un calciatore, ma anche a far partire la caccia al sostenuto, che non è affatto semplice.

Napoli, il Barcellona ha deciso: l’offerta arriverà fra pochi giorni

Il match con il Genoa potrebbe non essere l’ultimo solo per Lorenzo Insigne al “Maradona”. Fra i tanti calciatori al centro del mercato, spunta una novità che riguarda Koulibaly. Il difensore sta bene al Napoli, non vorrebbe andare via, ma l’opportunità di una chiamata importante in arrivo potrebbe convincere il club e il calciatore a valutare tutto meglio.

Dagli studi di Sky Sport arriva infatti una notizia che potrebbe rappresentare una svolta netta per la difesa partenopea. Pare infatti che il Barcellona non abbia più intenzione di perdere tempo e vorrebbe puntare con forza sul difensore. I blaugrana avrebbero deciso di rompere gli indugi, e sarebbero decisi a rinforzare un pacchetto arretrato che per Xavi è stato un punto debole.

Il giornalista Francesco Modugno, inviato a Castel Volturno, ha infatti fornito novità sul futuro del centrale. Per lui sarebbero in arrivo offerte importanti, ma il Barcellona avrebbe scavalcato tutti. L’interesse sarebbe così concreto da trasformarsi in un tentativo serio che verrà effettuato nei prossimi giorni, e il Napoli sarebbe davanti al bivio. Perdere un pilastro della squadra dopo l’addio di Insigne non sarebbe un bel messaggio ai tifosi, ma tutto dipenderà dall’offerta in arrivo, che potrebbe essere di quelle irrinunciabili.