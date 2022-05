Napoli-Genoa, formazioni ufficiali: la scelta di Spalletti

Il Napoli scenderà in campo tra qualche minuto contro il Genoa e Spalletti ha compiuto una scelta importante.

Il Napoli oggi saluterà Lorenzo Insigne, visto che per lui sarà l’ultima gara con la maglia azzurra al Maradona. Sarà sicuramente la giornata del capitano, ma i partenopei vorranno anche vincere per chiudere aritmeticamente il discorso terzo posto. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, ha quattro punti di vantaggio sulla Juventus di Massimiliano Allegri quinta.

Il tecnico toscano ha tutta l’intenzione di ottenere i tre punti contro il Genoa e segnali che confermano la sua intenzione arrivano dalla formazione ufficiale. Da pochi minuti, difatti, sono stati comunicati gli undici titolari del Napoli e sono gli stessi che hanno battuto il Torino una settimana fa.

Spalletti, quindi, ha schierato in porta Ospina, mentre in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo ci saranno Anguissa e Fabian Ruiz e per l’attacco sono stati confermati Insigne, Lozano e Mertens al fianco di Osimhen.

Napoli-Genoa, Spalletti lascia in panchina ancora Zielinski e Politano

L’allenatore del Napoli, quindi, ha scelto ancora una volta di lasciare in panchina sia Zielinski che Politano. Quella di oggi potrebbe essere non solo l’ultima partita al Maradona per Lorenzo Insigne, ma per altri calciatori. In tanti, infatti, potrebbero lasciare il team azzurro al termine di questa stagione.

In casa partenopea si respira un’aria di profondi cambiamenti per la prossima annata e questi cambiamenti potrebbero riguardare i vari Koulibaly, Fabian Ruiz, Zielinski e Victor Osimhen. Sul difensore c’è il forte interesse del Barcellona, mentre il centrocampista spagnolo è seguito dalle due squadre di Madrid. Mentre ci sono sirene tedesche per Zielinski e inglesi per il centravanti nigeriano.