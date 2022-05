Napoli contro tutti: ecco l’ultimo striscione indirizzato alla società – FOTO

Ancora un messaggio apparso su uno striscione: il clima è caldo a Napoli, arrivano messaggi per tutti dai tifosi.

Messaggi per Spalletti, uno striscione su De Laurentiis, e ancora il botta e risposta fra presidente e tecnico. La situazione in casa Napoli è ancora calda. Il terzo posto non è un obiettivo scontato, e riporterà in Champions la squadra.

Resta però la delusione per uno scudetto che poteva essere alla portata, che mixato all’addio di Insigne, al caos mercato con le offerte in arrivo, e alle accuse al numero uno del club, spesso nel mirino per i mancati “no” alle cessioni, si trasformano in momenti caldissimi.

In città sono apparsi diversi messaggi indirizzati un po’ a tutti. Prima della gara con il Genoa, in cui i sostenitori saluteranno Insigne in un vero e proprio tributo prima dell’addio, arriva un altro striscione diretto alla società. Parole durissime, con un nome e cognome e un invito deciso ad evitare annunci e proclami.

Napoli, arriva un nuovo striscione

Il bersaglio è nuovamente il patron del club. Il messaggio, scritto su uno striscione apparso questa mattina, è firmato dai Vecchi Lions. Nel messaggio apparso oggi si legge. “ADL? sempre lo stesso! Non parlare, chiudi il cesso!”. Dopo i primi inviti, le parole contro Spalletti e alcuni giornalisti locali, arriva quindi una nuova indicazione, decisa e netta.

A fine aprile De Laurentiis aveva parlato dei tifosi con parole non proprio carine nei loro confronti. Un messaggio che si somma al caos, ai dubbi su Spalletti e alle voci su possibili cessioni di Koulibaly e Osimhen, nonché di Fabian Ruiz.

Il pubblico di fede partenopea, costretto già a salutare Insigne, sta quindi esprimendo dissenso nei confronti della società, e cresce l’attesa per capire se il numero uno del club risponderà, come spesso accade, agli inviti chiari in arrivo da una parte della tifoseria.