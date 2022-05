Il calciatore del Napoli si scatena in discoteca: il video diventa virale

Un video sui social riprende il calciatore del Napoli in discoteca: non è chiaro però se sia una vecchia registrazione.

Un video, la musica e le danze scatenate. La registrazione diventa virale, ma è chiaro che resta da verificare se sia o meno recente o magari un vecchio filmato ripreso.

Lo ha postato un tiktoker, mostrando sui social una serata in cui il calciatore partenopeo balla a ritmo di musica insieme ad un amico. In poche ore la registrazione ha fatto il giro del web, fra commenti anche inopportuni visto che non è verificata la data, e chi invece sottolinea che non c’è nulla di male nel trascorrere una serata in compagnia, soprattutto quando non è chiaro se possa trattarsi di un momento di svago a tarda ora.

In sostanza nella registrazione si vede Osimhen ballare con un bicchiere in mano. Le immagini sono state postate e riprese anche su Twitter, in un momento in cui fra le voci di mercato, e i divieti imposti dal Napoli proprio sul calciatore, anche un video senza data può scatenare le reazioni.

Osimhen scatenato in discoteca: il video

Musica ad alto volume, vestiti firmati, un bicchiere in mano. Nulla di particolare per una serata di divertimento. Nel video però compare Osimhen, che di recente è stato al centro di voci su divieti della società. Gli sarebbe stato imposto di non frequentare i locali, e proprio per questo le immagini sono immediatamente diventate virali.

Resta da capire però se la serata che ha visto protagonista il calciatore in compagnia di un amico sia recente. In un momento in cui dall’Inghilterra ogni giorno arrivano notizie su offerte altissime da parte di diversi club, fra i quali Arsenal, United e Tottenham, le immagini rischiano di alimentare voci e soprattutto opinioni da parte dei tifosi.

Per altri invece non esiste un caso, e in effetti non c’è chiarezza su alcuni aspetti che potrebbero derubricare la vicenda ad una semplice serata di divertimento, o renderla un problema fra il calciatore e il club.