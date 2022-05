Un cimelio di Maradona finisce all’asta: il prezzo è da capogiro

Un nuovo cimelio di Diego Armando Maradona è stato battuto ad un’asta. Il prezzo per il quale è stato venduto è davvero da capogiro.

Leggendario da vivo, onnipresente da morto. Diego Armando Maradona continua a far parlare di sé anche se il suo corpo non è più di questa terra, con il Pibe de Oro che vive nel cuore dei tifosi dell’Argentina, del Napoli e non solo. E se lui come giocatore valeva tantissimo, anche tutti i suoi cimeli valgono tanto oro quanto pesano.

Solo una settimana fa, infatti, la maglia che Maradona indossava ai Mondiali del 1986 nella parttia contro l’Inghilterra è stata venduta all’asta dalla Sotheby’s per ben 9,3 milioni di dollari ad una persona che ha preferito restare nell’anonimato. Un vero e proprio record per i cimeli sportivi, con la maglia di Maradona che ha battuto il primato stabilito nel 2019 quando una casacca dei New York Yankees indossata dal fenomeno del baseball Babe Ruth era stata venduta per 5.6 milioni di dollari. Oggi, invece, ad un’altra asta è stata venduta una sua figurina ed anche qui la cifra è pazzesca.

Figurina di Maradona all’asta venduta per più di 1000 euro!

Si è tenuta infatti quest’oggi la prima asta italiana interamente dedicata alle figurine ed organizzata da Aste Bolaffi. A svelare tutti i dettagli di questa prima asta è stato l’ad Filippo Bolaffi che ha annunciato come quest’asta abbia avuto un notevole successo. Oltre a Maradona, c’erano anche le figurine di altre figure importantissime del mondo dello sport come Ayrton Senna, Roberto Baggio ed Eusebio.

La figurina di Maradona messa all’asta era un pezzo molto pregiato dato che raffigurava El Pibe de Oro con la maglia dell’Argentinos Junior nel 1979, la squadra dove iniziò la sua carriera di calciatore. Assieme a quella di Ayrton Senna, quella di Maradona con la maglia dell’Argentinos Junior era una delle figurine più ricercate di sempre.

Per la figurina del famoso pilota sono stati spesi ben 2400 euro, mentre quella di Maradona è stata battuta all’asta per ben 1250 euro. Una cfira davvero pazzesca per una figurina che, però, sembrava davvero introvabile e che sicuramente avrà fatto felice il fortunato che si è aggiudicato tale cimelio.