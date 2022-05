Ospiti illustri fra “#Calcio, #passione e #cultura”: grande evento a Napoli

#Calcio #Passione #Cultura: l’evento si terrà a Napoli con una missione precisa e molti illustri ospiti.

“Riavviciniamo i giovani allo sport”. Lo slogan chiarisce il nobile scopo dell’iniziativa che si terrà alla Città della Scienza lunedì 16 maggio, con inizio previsto alle ore 16.

L’iniziativa svela infatti i punti cardine di un dibattito che sarà un modo per associare sempre di più il calcio e lo sport in generale alla gente e soprattutto ai giovani. “#Calcio #Passione #Cultura: Uno strumento per cambiare il mondo?”. Questo è il nome scelto per l’evento. Aggregazione, integrazione, e ancora benessere psicofisico. Sono anche questi i temi dell’incontro, al quale prenderanno parte ex calciatori ed altri grandi professionisti nel campo della medicina, del giornalismo e della cultura.

#Calcio #Passione #Cultura: i dettagli dell’iniziativa

Lo scopo è riavvicinare i giovani allo sport, partendo da alcuni dati che saranno al centro del dibattito. “Sembra che il divario tra lo sport e i giovani vada ampliandosi. Il pallone attira sempre meno i più piccoli – si legge nella presentazione dell’evento -, l’Italia, squadra in effetti senza troppi rincalzi, fallisce per la seconda volta la qualificazione ai Mondiali, per di più i numeri dicono che neanche un italiano su tre pratica sport, solo il 27% della popolazione maggiorenne. Più della metà degli sportivi attivi ha almeno 45 anni. Emerge da tutto questo che i giovani fanno sempre meno sport, e sono una quota sempre più piccola anche tra gli appassionati che lo seguono dal vivo o sui media (solo l’8% è nella fascia 18/24 anni)”.

Ecco quindi che arriva un incontro al quale prenderanno parte Riccardo Villari, Valter De Maggio, Maurizio de Giovanni, Paolo Ascierto, Bruno Siciliano, Daniele Decibel Bellini, e ancora l’ex capitano del Napoli Francesco Montervino e il grande ex bomber Emanuele Calaiò. A moderare l’importante evento sarà Annamaria Chiariello.