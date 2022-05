Scamacca come Haaland: la statistica dell’obiettivo azzurro non passa inosservata

Gianluca Scamacca continua a far parlare di sé a suon di gol ed eguaglia Haaland in una particolare statistica. I tifosi azzurri sognano il colpo di mercato.

In vista del prossimo anno, il Napoli cambierà molto il proprio reparto offensivo. Accertato l’addio di Insigne, a lasciare la squadra azzurra il prossimo anno potrebbero essere Petagna e Mertens, mentre più difficile la partenza di Osimhen tranne che per offerte davvero indecenti. Per non perdere potere d’attacco, il Napoli sta seguendo con molta attenzione Gianluca Scamacca del Sassuolo.

A segno anche contro il Bologna nell’ultimo turno di campionato, quest’anno Scamacca sta facendo le fortune del Sassuolo ed è quasi impossibile pensare che possa continuare a vestire la maglia neroverde. Il Napoli, così come gli altri top club italiani, lo ha messo nel mirino da un bel po’ di tempo e proprio la rete siglata ieri ha permesso a Scamacca di eguagliare il bomber norvegese Erling Haaland in una particolare statistica.

Scamacca raggiunge Haaland nella “sfida” dei bomber

Grazie al gol messo a segno nella sfida contro il Bologna, infatti, Scamacca è arrivato a quota 16 gol in campionato. Un numero di reti impressionante per un attaccante classe 1999 e che permettono a Scamacca di essere uno degli attaccanti più giovani ad aver segnato più di 15 gol nella stagione 2021-2022.

Secondo l’account che raccoglie ed elabora dati statistici Opta Paolo, contando solo i 5 massimi campionati europei, solo Vlahovic della Juventus, Vinicius Junior del Real Madrid ed Erling Braut Haaland del Borussia Dortmund sono più giovani di Scamacca tra chi ha segnato più di 15 reti in questa stagione.

Scamacca entra dunque in una top four particolarmente prestigiosa, soprattutto considerando la presenza del bomber norvegese che in Bundesliga ed in Europa è davvero una macchina da gol, con i tifosi del Manchester City che non vedono l’ora di goderselo. Allo stesso modo, i 16 gol di Scamacca infiammano il mercato e gli entusiasmi delle varie tifoserie delle squadre interessate.

Al Napoli Scamacca piace molto ed i tifosi azzurri sperano che possa essere fatto uno sforzo da parte della società per fargli vestire la maglia azzurra. Gli azzurri non si assicurerebbero solamente un attaccante che vede e sente la porta come pochi, ma anche un talento puro, italiano e soprattutto con notevoli margini di miglioramento.