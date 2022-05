Meret sempre più lontano da Napoli: la richiesta indispettisce Spalletti

Meret avrebbe avanzato la sua richiesta per firmare il rinnovo con il Napoli: un messaggio chiaro a Spalletti che incassa e riflette.

Quello dei portieri in casa Napoli è un vero e proprio rebus. La situazione si complica, non solo per i rinnovi da chiudere con i due portieri, ma anche per posizioni diverse che il club valuta con attenzione.

Meret, prelevato già con addosso la traccia di chi avrebbe dovuto prendersi un posto da titolare e diventare il futuro per la porta del Napoli, non è riuscito ad ottenere lo spazio che gli era stato in qualche modo promesso. Di sicuro a causa di qualche infortunio di troppo, ma soprattutto dell’affidabilità di Ospina, preferito al numero uno italiano dai tecnici che hanno guidato la squadra.

Spalletti con la società è stato chiaro. Il rinnovo di Ospina, che incassa chiamate importanti, è una priorità per l’allenatore toscano, e questo fattore rappresenta una chiara indicazione sulla volontà di puntare con forza su di lui. Ecco quindi che la richiesta arrivata a Giuntoli incassa una risposta da parte di Meret. L’entourage dell’ex Udinese ha infatti chiarito la posizione del calciatore, avanzando una proposta che potrebbe non far piacere al tecnico.

Meret e la richiesta per il rinnovo: Spalletti incassa

Il messaggio di Spalletti sembra quindi chiaro, e potrebbe rappresentare un segnale deciso sulle gerarchie che vedono Ospina ancora davanti a Meret. La risposta arriva quindi netta, e potrebbe complicare tremendamente il lavoro di Giuntoli con lo staff del numero uno italiano.

Meret chiede infatti di non essere costretto per un’altra stagione a giocarsi il posto con Ospina, e consapevole di avere mercato, avrebbe fatto valere con forza la sua posizione. Tale richiesta andrebbe di fatto a scontrarsi con le scelte dell’allenatore, deciso a cambiare poco o nulla e pronto ad affidare nuovamente un ruolo da titolare al colombiano. Ecco quindi che sulla strada del rinnovo arriva un altro ostacolo non da poco. A questo punto il Napoli potrebbe fare le sue valutazioni, che vanno in una sola direzione e con una sola domanda chiara.

Ribadire la fiducia a Meret puntando su di lui anche per non cederlo a cifre più basse o accontentare l’allenatore? La decisione sarà valutata di sicuro tenendo in considerazione un fattore importante. Per il 25enne nato a Udine potrebbero arrivare offerte al ribasso visto il contratto in scadenza fra un anno, e l’età di sicuro rappresenta una carta in più da giocare in sede di trattative. Ospina invece sarebbe già libero di firmare con altre società, ma a 33 anni nonostante la sua solidità non porterebbe in caso di rinnovo e cessione soldi nelle casse partenopee. Ecco quindi che il rebus si arricchisce di un altro possibile nodo da sciogliere. Forse prima fra la società e l’allenatore che fra lo stesso Spalletti e Meret, deciso ora a chiedere un posto da titolare fisso.