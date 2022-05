Napoli-Olivera, è fatta! Domani le visite, cifre e dettagli

Dopo Kvaratskhelia, il Napoli ha preso anche Mathias Olivera dal Getafe. Ecco le cifre dell’accordo con il club spagnolo.

Il Napoli ha concluso il proprio campionato con il successo di ieri contro lo Spezia per 0-3. I partenopei sono terminati al terzo posto, ma tra gli azzurri c’è un po’ di delusione per non non aver lottato con il Milan e con l’Inter per vincere lo scudetto fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata.

La squadra partenopea adesso sta pensando al prossimo calciomercato. Se, infatti, l’addio di Lorenzo Insigne è ufficiale da mesi, quello di altri calciatori potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Ma De Laurentiis e Giuntoli, ovviamente, si stanno muovendo anche in entrata.

Napoli, Olivera domani effettuerà le visite mediche con il club azzurro: i dettagli

Dopo l’arrivo del georgiano Kvaratskhelia, infatti, il Napoli ha chiuso per un altro giocatore. Come riportato da ‘Sky Sport’, infatti, domani Mathis Olivera effettuerà le visite mediche con il club partenopeo. Il terzino sinistro arriverà dal Getafe per coprire la partenza di Faouzi Ghoulam. De Laurentiis e Giuntoli, secondo le ultimissime indiscrezioni, dovrebbero versare nelle case del club spagnolo circa 12 milioni di euro più 2 di bonus. Nelle prossime ore, comunque, ci saranno ulteriori aggioramenti sulle reali cifre dell’accordo